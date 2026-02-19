SUSCRÍBETE
    Política

    Ministra Lobos por tramitación del FES: "Necesitamos hacernos cargo de la ineficiencia que hoy día tiene el CAE"

    A solo días que inicie un nuevo periodo legislativo y se concrete el cambio de gobierno, la titular de la Segpres dijo esperar que la próxima administración "también pueda hacerse cargo de esta realidad".

    Paula Pareja 
    Paula Pareja
    SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Queda poco más de una semana para que termine febrero y con ello se dé inicio a un nuevo periodo legislativo. En ese sentido, se espera una ajetreada agenda en el Congreso los primeros días de marzo, considerando que el 11 de ese mes el Presidente Gabriel Boric dejará el cargo y le entregará la banda presidencial a José Antonio Kast.

    En ese marco, la ministra de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Macarena Lobos, ha estado en permanentes conversaciones para sacar adelante proyectos como el de sala cuna universal, reforma al sistema político y el financiamiento público para la educación superior (FES).

    En diálogo con radio Futuro, la ministra ahondó sobre este último punto, asegurando que ella es una persona optimista. “Quedan cinco sesiones legislativas, soy una mujer de esperanza y espero que los días que nos quedan de febrero podamos viabilizar reformas”, sostuvo.

    Lobos señaló que el financiamiento de la educación superior “tiene una incidencia importante, más allá de que no logre consolidarse en este gobierno, a pesar de los importantes avances que hemos tenido también desde el punto de vista técnico, es un problema que está ahí”.

    En ese sentido, resaltó: “Necesitamos hacernos cargo de la ineficiencia que hoy día tiene el CAE (Crédito con Garantía Estatal) no solo por hacernos cargo de contribuir a aliviar la mochila de las familias que se endeudaron para que sus hijos pudieran estudiar en la educación superior, sino también desde el punto de vista fiscal, que es muy ineficiente hoy día cómo está funcionando el sistema”.

    “Nosotros esperamos que efectivamente el próximo gobierno también se pueda hacer cargo de esta realidad”, indicó.

    Cabe recordar que la reforma al CAE fue una de las consignas de campaña del Presidente Boric, en ese sentido, la ministra aseguró que “están los antecedentes sobre la mesa”.

    Con ello, reiteró que este tema requiere "voluntad política para poder avanzar, más allá de que se consolide el proyecto en este gobierno, pero lo que no es razonable es que estos debates que son relevantes para la ciudadanía queden estancados".

    Más sobre:Macarena LobosLeyesCongresoFESCAE

