Ministra Lobos reconoce que el gobierno pudo “hacer una comunicación más efectiva” tras la polémica por el proyecto chino

La ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos (Ind), reconoció que el gobierno pudo haber tenido un mejor manejo comunicacional a raíz de la controversia generada por el proyecto de cable submarino que China Mobile ejecutaría en Chile y al que Estados Unidos se opuso.

En conversación con radio 13C, la secretaria de Estado se apegó a uno de los argumentos que ha exhibido el Ejecutivo desde que estalló la polémica, vale decir, que el proyecto se encontraba en una etapa inicial y que aún restaban más de 12 etapas por cumplir.

También reconoció que cuando inicialmente abordó al reunión en que Estados Unidos le hizo saber al ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, las potenciales amenazas de seguridad del proyecto, erró al decir que el secretario de Estado se reunión con el embajador de EE.UU., porque en realidad se trataba de un representante de la misión diplomática: “Se ha querido generar una polémica respecto de las intervenciones, digamos, y yo misma asumo que cometí una imprecisión, porque hablé del embajador cuando era un representante de la embajada (...) Temporalmente, la reunión con el embajador se produjo con posterioridad a que ya no se hubiera continuado con el proceso de tramitación de la autorización de la concesión", aclaró.

“Pero yo creo que aquí el tema de fondo es que, primero, Chile tiene que tener autonomía estratégica para poder definir y ponderar los proyectos que tienen una relevancia tan importante, geopolítica, y que esto se haga de acuerdo con todos los antecedentes sobre la mesa y de acuerdo a los estándares de la normativa nacional. Y de esa perspectiva nos parece que es condenable el hecho que se tomen medidas de presión y de sanción", manifestó.

También se mostró a favor de que “este proceso siga su curso con todos los antecedentes sobre la mesa, los antecedentes adicionales que se han pedido, las recomendaciones que se han pedido a la nueva Agencia Nacional de Ciberseguridad”.

Al ser consultada sobre las lecciones aprendidas de este proceso, respondió que “lo relevante, como digo, es que Chile tiene que defender su autonomía estratégica para tomar sus decisiones, que tiene que hacerlo sobre la base de todos los elementos sobre la mesa. Acá se levantaron ciertas alertas, se tomó la decisión de profundizar en el análisis de las mismas y, sin duda, que uno siempre puede hacer las cosas de mejor manera y hacer una comunicación más efectiva respecto a estas cuestiones".



