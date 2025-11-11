Ministra Lobos y AC contra Pardow: “Todas las acusaciones son complejas, el clima electoral contamina esto”

La ministra secretaria general de la Presidencia (Segpres), Macarena Lobos, abordó este martes el complejo escenario para el extitular de Energía, Diego Pardow (FA), quien deberá enfrentar próximamente una acusación constitucional en el Parlamento por los errores en las tarifas eléctricas.

En diálogo con la sección Protagonistas del programa de streaming Desde La Redacción de La Tercera, la secretaria de Estado destacó que el frenteamplista “está dentro de los plazos para hacer su contestación”, que vence en esta jornada.

Lobos reforzó la que ha sido la postura del Ejecutivo ante el libelo acusatorio presentado por la oposición: que el Presidente Gabriel Boric hizo valer la responsabilidad política del escándalo con la salida de Pardow del Ministerio de Energía.

“Lo que nosotros hemos dicho es que consideramos que esta acusación constitucional no tiene mérito y ya las responsabilidades políticas se han hecho valer. El principal objetivo de las acusaciones es efectivamente que la persona acusada salga del cargo y el Presidente ya hizo valer”, dijo.

Y luego agregó: “Nosotros esperamos que efectivamente, más allá del clima electoral que cruza este proceso, se puedan analizar una vez que el abogado Francisco Cox, que es quien asume su defensa, nosotros colaboramos en aquello, pueda desplegar todos los argumentos de por qué no tiene fundamento jurídico además esta acusación”.

Más adelante, la ministra reforzó estas palabras al señalar que “todas las acusaciones son complejas, el clima electoral contamina”.

“Los votos se ven siempre en el tablero, como digo yo. Espero que, efectivamente, más allá del clima electoral, todos puedan hacer un análisis en su mérito en función de los argumentos jurídicos que despliegue el abogado Cox el día que corresponda”, remarcó.

Con todo, apuntó que “debiéramos poner todo el foco y energía en resolver los temas que, efectivamente, están a la base de la preocupación de la ciudadanía, la restitución de aquellos cobros indebidos en el caso energético y toda la otra agenda legislativa tan importante vinculada, por ejemplo, a la Ley de Presupuesto que fija las principales prioridades para el próximo año”.

Revisa la entrevista completa acá: