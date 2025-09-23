Ministra Vallejo llama a respaldar “en unidad” candidatura de Bachelet a la ONU

22/09/2025 - VOCERIA MINISTRA CAMILA VALLEJO JUNTO A JAIME PIZARRO MINISTRO DEL DEPORTE - Foto - Mario Tellez / La Tercera

Esta tarde, la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, valoró los ejes del discurso pronunciado por el Presidente Gabriel Boric ante la ONU y, en ese sentido, hizo un llamado a respaldar “en unidad” la nominación de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU.

Cabe recordar que, minutos antes, Boric había dado a conocer la candidatura de la exmandataria al organismo internacional durante su alocución en la 80a. Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.

Y la nueva aventura internacional de Bachelet se confirma un día después de que los candidatos presidenciales de oposición se vieran frente a un incómodo dilema, ya que su candidatura debería ser respaldada por el próximo gobierno para prosperar.

Mientras José Antonio Kast (Republicanos) y Evelyn Matthei (Chile Vamos) han mantenido silencio respecto de si otorgarían su respaldo a la exmandataria en una eventual administración suya, Johannes Kaiser dijo que no se opondría a la candidatura de Bachelet, pero fue enfático en señalar que “no la voy a respaldar”.

El llamado de Vallejo

En este marco, la ministra vocera de Gobierno sostuvo que “el Presidente ha dado una muy buena noticia, porque Chile tiene una ventana de oportunidad única para ser protagónico a nivel mundial”, sostuvo Vallejo en relación al anuncio, tras lo cual sostuvo que la propuesta de nominar a Michelle Bachelet “nos llena de orgullo” al destacar que la expresidenta es “reconocida transversalmente” a nivel nacional e internacional.

“Es una mujer cuya trayectoria, comprobada, está perfectamente alineada con la política de Estado de Chile”, indicó Vallejo, tras relevar la postura de Bachelet en relación con la defensa y promoción de la democracia, el derecho internacional humanitario y el multilateralismo.

“El mensaje ha sido claro. Esperamos que tras esta candidatura tengamos (...) el respaldo en unidad, porque tenemos que sentirnos plenamente orgullosos y orgullosas, como chilenos y chilenas, independientemente de nuestro color político, haya una mujer, una chilena, una latinoamericana, como propuesta para presidir un organismo tan importante como son las Naciones Unidas”.

En este sentido, Vallejo relevó lo trasversal de la delegación que acompañó al mandatario en su viaje a Nueva York, al sostener que “esperamos que esa transversalidad se vaya traduciendo en el respaldo a esta propuesta”.

Agregó no desconocer que “en Chile estamos en un contexto electoral, de candidaturas a la Presidencia de la República, eso tiene, obviamente, una incidencia, un impacto en las posiciones que en contexto electoral se puedan realizar sobre esta materia. Pero no nos cabe duda que siguiendo la tradición de nuestro país, el futuro presidente o presidenta de la República va a dar continuidad a lo que es una política de Estado”.