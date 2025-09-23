SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Política

Ministra Vallejo llama a respaldar “en unidad” candidatura de Bachelet a la ONU

Esto mientras Evelyn Matthei y José Antonio Kast han declinado pronunciarse respecto de si respaldarían la postulación de la exmandataria en sus eventuales gobiernos.

Cristóbal PalaciosPor 
Cristóbal Palacios
22/09/2025 - VOCERIA MINISTRA CAMILA VALLEJO JUNTO A JAIME PIZARRO MINISTRO DEL DEPORTE - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

Esta tarde, la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, valoró los ejes del discurso pronunciado por el Presidente Gabriel Boric ante la ONU y, en ese sentido, hizo un llamado a respaldar “en unidad” la nominación de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU.

Cabe recordar que, minutos antes, Boric había dado a conocer la candidatura de la exmandataria al organismo internacional durante su alocución en la 80a. Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York.

Y la nueva aventura internacional de Bachelet se confirma un día después de que los candidatos presidenciales de oposición se vieran frente a un incómodo dilema, ya que su candidatura debería ser respaldada por el próximo gobierno para prosperar.

Mientras José Antonio Kast (Republicanos) y Evelyn Matthei (Chile Vamos) han mantenido silencio respecto de si otorgarían su respaldo a la exmandataria en una eventual administración suya, Johannes Kaiser dijo que no se opondría a la candidatura de Bachelet, pero fue enfático en señalar que “no la voy a respaldar”.

El llamado de Vallejo

En este marco, la ministra vocera de Gobierno sostuvo que “el Presidente ha dado una muy buena noticia, porque Chile tiene una ventana de oportunidad única para ser protagónico a nivel mundial”, sostuvo Vallejo en relación al anuncio, tras lo cual sostuvo que la propuesta de nominar a Michelle Bachelet “nos llena de orgullo” al destacar que la expresidenta es “reconocida transversalmente” a nivel nacional e internacional.

“Es una mujer cuya trayectoria, comprobada, está perfectamente alineada con la política de Estado de Chile”, indicó Vallejo, tras relevar la postura de Bachelet en relación con la defensa y promoción de la democracia, el derecho internacional humanitario y el multilateralismo.

“El mensaje ha sido claro. Esperamos que tras esta candidatura tengamos (...) el respaldo en unidad, porque tenemos que sentirnos plenamente orgullosos y orgullosas, como chilenos y chilenas, independientemente de nuestro color político, haya una mujer, una chilena, una latinoamericana, como propuesta para presidir un organismo tan importante como son las Naciones Unidas”.

En este sentido, Vallejo relevó lo trasversal de la delegación que acompañó al mandatario en su viaje a Nueva York, al sostener que “esperamos que esa transversalidad se vaya traduciendo en el respaldo a esta propuesta”.

Agregó no desconocer que “en Chile estamos en un contexto electoral, de candidaturas a la Presidencia de la República, eso tiene, obviamente, una incidencia, un impacto en las posiciones que en contexto electoral se puedan realizar sobre esta materia. Pero no nos cabe duda que siguiendo la tradición de nuestro país, el futuro presidente o presidenta de la República va a dar continuidad a lo que es una política de Estado”.

Más sobre:PolíticagobiernoBacheletONUoposición

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Declaración de Rincón a favor de regularización de inmigrantes genera desmarques en Chile Vamos

Escándalo en el Registro Civil: detienen a altas funcionarias que planificaron robo

Venta de Carrefour en Argentina atrae a operadores y fondos de inversión: Cencosud sería uno de los interesados

La silenciosa carrera para buscar al policía más influyente que debutará en el Ministerio de Seguridad

Fact Checking a aseveración de Trump: expertos desmienten que consumo de paracetamol en el embarazo provoque autismo

Jeannette Jara tras anuncio de nominación de Bachelet a la ONU: “Un orgullo enorme para Chile, trasciende colores políticos”

Lo más leído

1.
La mitad de los migrantes con empleo en Chile son venezolanos y la mayoría trabaja en el comercio

La mitad de los migrantes con empleo en Chile son venezolanos y la mayoría trabaja en el comercio

2.
El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

3.
Villalobos se queda sin vacaciones en Costa Rica: Corte de Santiago revoca permiso del general (r) acusado por fraude

Villalobos se queda sin vacaciones en Costa Rica: Corte de Santiago revoca permiso del general (r) acusado por fraude

4.
SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo 5,1 percibido en regiones de Los Ríos y Los Lagos

SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo 5,1 percibido en regiones de Los Ríos y Los Lagos

5.
Sin presentar estudios concluyentes: Trump vincula consumo de paracetamol durante el embarazo con el autismo

Sin presentar estudios concluyentes: Trump vincula consumo de paracetamol durante el embarazo con el autismo

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cómo es el entrenamiento militar de civiles en Venezuela que Maduro ordenó para responder a las “amenazas” de EEUU

Cómo es el entrenamiento militar de civiles en Venezuela que Maduro ordenó para responder a las “amenazas” de EEUU

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.

Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.

Servicios

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

Hasta cuándo hay plazo para pagar la tercera cuota de las contribuciones

Hasta cuándo hay plazo para pagar la tercera cuota de las contribuciones

A qué hora y dónde ver a Alexis Sánchez por el partido de Sevilla vs. Villarreal en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Alexis Sánchez por el partido de Sevilla vs. Villarreal en TV y streaming

Declaración de Rincón a favor de regularización de inmigrantes genera desmarques en Chile Vamos
Chile

Declaración de Rincón a favor de regularización de inmigrantes genera desmarques en Chile Vamos

Escándalo en el Registro Civil: detienen a altas funcionarias que planificaron robo

La silenciosa carrera para buscar al policía más influyente que debutará en el Ministerio de Seguridad

Venta de Carrefour en Argentina atrae a operadores y fondos de inversión: Cencosud sería uno de los interesados
Negocios

Venta de Carrefour en Argentina atrae a operadores y fondos de inversión: Cencosud sería uno de los interesados

Miembro de grupo controlador de Indisa vende otro paquete de acciones

Powell reconoce que la Fed está en una “situación complicada” ante los riesgos para la inflación y el empleo

Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.
Tendencias

Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.

Cómo es el entrenamiento militar de civiles en Venezuela que Maduro ordenó para responder a las “amenazas” de EEUU

Qué es la leucovorina, el medicamento que podría tratar el autismo, según Estados Unidos

Sevilla de Sánchez y Suazo no puede ante Villarreal y pierde como local en un partido increíble
El Deportivo

Sevilla de Sánchez y Suazo no puede ante Villarreal y pierde como local en un partido increíble

Repasa la caída en casa del Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo ante Villarreal

Dónde y a qué hora ver a Palmeiras vs. River Plate por la Copa Libertadores

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile
Finde

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile

Pedro Aznar en el Teatro Municipal de Las Condes: los detalles de sus tres presentaciones

Con Mon Laferte, Myriam Hernández y más: todo lo que debes saber del Ruidosa Fest 2025

La Casa de los Espíritus confirma su estreno y libera nuevas imágenes
Cultura y entretención

La Casa de los Espíritus confirma su estreno y libera nuevas imágenes

Muere a los 87 años la emblemática actriz Claudia Cardinale, icono del cine italiano

“NINA”: Llega a Teatro UC obra estrenada hace casi un siglo que aborda la reivindicación de la mujer

Trump se reúne con Milei y le entrega fuerte apoyo: “Tiene mi respaldo completo y total para su reelección”
Mundo

Trump se reúne con Milei y le entrega fuerte apoyo: “Tiene mi respaldo completo y total para su reelección”

Trump afirma que ahora cree que Ucrania puede recuperar todo el territorio perdido ante Rusia

Acusan al padre de Elon Musk de abusar sexualmente de sus propios hijos e hijastros

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición
Paula

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición

Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?