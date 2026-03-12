SUSCRÍBETE
    Política

    García Ruminot por proyecto de conmutación de penas: "La idea es que haya una exigencia"

    El ministro de la Secretaría General de la Presidencia abordó el trabajo legislativo que vendrá ahora en la administración de Kast.

    Daniela Silva 
    Daniela Silva
    Jose Garcia Ruminot, ministro Segpres. Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    José García Ruminot, ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), abordó esta jornada en conversación con Radio Duna el trabajo legislativo que se viene ahora en el gobierno de José Antonio Kast, luego de que la jornada de ayer la derecha obtuviese la presidencia tanto del Senado como de la Cámara de Diputados.

    Al respecto, García expresó que “ayuda mucho que uno tenga una relación muy fluida, una relación de mucha armonía” con quienes componen ambas mesas. Asimismo, valoró la elección de la presidencia de la Cámara.

    “Tengo una muy buena opinión de Jorge Alessandri, es un parlamentario muy dedicado y estoy seguro que hará una muy buena presidencia”, sostuvo.

    Asimismo, y consultado sobre cómo se mantiene esa unidad, considerando que desde el Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser apuntó ayer que serían “leal oposición” del gobierno de Kast, García sostuvo que esto era posible.

    “Yo creo que se puede ser opositor y leal porque yo ya me reuní con los jefes de comité de la bancada de Libertarios”, sostuvo. En esto, explicó el ministro Segpres, desde el PNL plantean “con mucha claridad” que en las materias económicas y sociales “van a estar” ya que es el crecimiento económico lo que les importa y preocupa, sostiene.

    “Ellos tienen algunas iniciativas de ley que esperan que nosotros las acompañemos también en eso, por ejemplo, recuerdo uno que presentó en su momento el diputado Johannes Kaiser, que dice relación con los cuerpos que están desde hace mucho tiempo, muchos años, dice él, en el Servicio Médico Legal”, sostuvo.

    Así como esa iniciativa, sostuvo el ministro Segpres, desde el PNL tienen otras pero entiende “que en muchas cosas vamos a estar de acuerdo y que habrá materias en las que probablemente no vamos a tener ese acuerdo y están plenamente dispuestos a que sean así las cosas”.

    Consultado sobre el proyecto de conmutación de penas privativas de libertad aprobado de forma general en el Senado-y en el cual García votó a favor cuando era senador-, señaló que entiende la preocupación que existe en torno a esta materia, y que por lo mismo se han presentado indicaciones para acotar mucho más las exigencias.

    La idea es que haya una exigencia... Primero, que esto esté radicado para personas que estén verdaderamente y comprobadamente en situaciones de salud irreversibles. Y yo creo que si hay acuerdos políticos en el Congreso respecto de ello, debiera aprobarse. Pero es algo que está radicado estrictamente en el Congreso”, apuntó.

