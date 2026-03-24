Minutas, despliegue en el Congreso y en medios: La Moneda intenta ordenar filas en medio de primeros ruidos del sector

Apenas se conoció en detalle el anuncio del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sobre el alza de los combustibles, en Palacio se activó el control de daños. En cuestión de minutos, la Secretaría de Comunicaciones (Secom) distribuyó una minuta dirigida a autoridades y parlamentarios del sector, con un objetivo claro: ordenar el mensaje frente al alza de los combustibles y evitar que el primer costo económico relevante del gobierno derivara en un desorden político mayor.

El documento -que en La Moneda daban por hecho que se filtraría- no solo fijaba argumentos, sino que también advertía sobre los “errores” que los voceros no debían cometer. Entre ellos, evitar frases que transmitieran pérdida de control , no mostrar dudas frente a la prensa y no personalizar las críticas al gobierno anterior, privilegiando datos por sobre nombres.

En cambio, el texto empujaba a reforzar la idea de que se trata de una decisión “responsable” en un escenario de estrechez fiscal heredada y que busca priorizar recursos en ayudas focalizadas, como el transporte público o la parafina en invierno“.

Y es que en Palacio reconocen que el alza de los combustibles constituye un flanco sensible -por su impacto directo en el bolsillo- y que, a diferencia de otros debates más técnicos, tiene alta visibilidad ciudadana . Por lo mismo, junto con la minuta se instruyó un despliegue temprano de ministros para instalar el relato.

La vocera, Mara Sedini, partió la jornada en el matinal de Canal 13, mientras que los titulares de Transportes, Segpres y Energía se desplegaron en entrevistas radiales a primera hora.

#HablemosEnOff |José García Ruminot por cambios en el Mepco: "Se está haciendo lo que fiscalmente es lo más responsable, respecto de las mismas familias, también se está haciendo lo más responsable".



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En paralelo, el propio Presidente José Antonio Kast había transmitido a su equipo -durante el comité político ampliado del lunes- la necesidad de mantener cohesión en torno a una medida que reconocen como impopular.

El Mandatario este martes explicó las razones de la medida y pidió colaboración. “Hemos visto la manera de paliar esta situación, pero lo que no podemos hacer es engañar a las personas, no podemos comprar popularidad a costa de dineros que no tenemos, endeudándonos para después en corto tiempo más tener que pagar las consecuencias en temas sociales, en temas de ayuda a las familias más necesitadas”.

Y agregó: “Cuando a ellos les tocó enfrentar una situación compleja, como otra guerra acotada entre Rusia y Ucrania, el gobierno anterior sí les había dejado fondos de reserva. Nosotros nos hemos encontrado con arcas vacías, por lo tanto, entiendo esto como una crítica política, pero los llamaría a la responsabilidad, a la seriedad”.

En Palacio, en todo caso, relativizan los desmarques: sostienen que siempre existe un “costo hundido” en el Congreso y que las diferencias que han surgido son, por ahora, acotadas.

Sin embargo, las primeras fisuras ya se hicieron visibles, particularmente en Chile Vamos. El diputado de Evópoli Jorge Guzmán planteó que “es evidente que las medidas anunciadas por el gobierno, si bien van por el camino correcto, no resultan suficientes para abordar de manera integral el impacto del alza en el precio de los combustibles. Esta situación exige una respuesta más decidida y eficaz”. Y agregó que “se vuelve urgente que el gobierno active todas las herramientas disponibles y redoble sus esfuerzos para entregar un apoyo real y oportuno”.

En la misma línea, el diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, sostuvo en Radio Universo que “el alza es fuerte, muchas familias se van a tener que ajustar”, aunque respaldó el criterio detrás de la decisión. “Nosotros le hemos pedido al gobierno que, en vista de que se están dando beneficios, ojalá se pueda ampliar lo más posible, de una manera más focalizada”, afirmó, en alusión al uso de recursos que antes se destinaban al Mepco.

Desde Renovación Nacional, el diputado Diego Schalper subrayó el impacto político del anuncio: “Nosotros tenemos el deber de empatizar con lo que esto significa para la inmensa mayoría de las familias en Chile”.

A esas voces se sumó, en la noche del lunes en CNN, el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, quien calificó la medida como “un bombazo a la clase media” , aunque matizó que “el peor escenario es que se barriera bajo la alfombra”.

La incomodidad también alcanzó a figuras fuera del Congreso. La exalcaldesa y excandidata presidencial Evelyn Matthei afirmó que “me duelen en el alma las medidas. El alza de los combustibles golpea fuerte y hay demasiadas familias que no llegan a fin de mes”, y llamó a “cortar gastos políticos, cerrar embajadas y todo lo que no sea absolutamente indispensable”.

Más matizada fue la postura de la exministra Isabel Plá, quien en T13 Radio respaldó la decisión, pero advirtió que se debe reforzar el área comunicacional. A su juicio, falta mayor despliegue del equipo social para acompañar la medida. “A mí me ha faltado esa voz”, dijo.

Frente a ese cuestionamiento, en La Moneda algunos aseguran que la ministra de Desarrollo Social, María Jesus Wulf, también será parte de ese despliegue de autoridades. Sin embargo, en su equipo transmiten que, hasta ahora, no tienen nada en agenda.

Con todo, en Palacio insisten en que el foco está puesto en sostener una narrativa común: que la decisión evita un mayor gasto fiscal y permite redirigir recursos hacia ayudas más focalizadas.

Despliegue en el Congreso

Pese a ello, en el oficialismo asumen que el debate seguirá abierto en el Congreso y que nuevos desmarques -esperan que acotados- son un escenario posible en los próximos días.

De hecho, los ministros no solo se desplegaron en medios de comunicación, sino que también en terreno en el Congreso. El titular de Hacienda, Jorge Quiroz, y sus pares del Interior y Segpres, Claudio Alvarado y José García, respectivamente, se trasladaron hasta la sede legislativa para sostener reuniones y explicar los alcances de la iniciativa.