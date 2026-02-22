Minvu responde a dichos de parlamentarios UDI sobre Plan de Emergencia Habitacional

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) emitió una declaración pública en respuesta a declaraciones por parte de parlamentarios de Unión Demócrata Independiente (UDI) sobre el Plan de Emergencia Habitacional, señalando que cuestionarlo le “parece bastante erróneo” .

En contexto, el diputado Juan Fuenzalida, integrante de la Comisión de Vivienda, calificó los datos entregados por la cartera respecto a la iniciativa como “inflados” y aseguró que una parte significativa de las casas contabilizadas fueron gestionadas e iniciadas durante la administración del fallecido expresidente Sebastián Piñera.

Además, el senador Gustavo Benavente mencionó la deuda que tiene el Minvu, apuntando que “tenemos una deuda del Ministerio con varias empresas contratistas. Eso quedó al descubierto el año pasado, y esta deuda (se) sigue manteniendo“.

Ante ello, desde la cartera emitieron un comunicado señalando que “ cuestionar el Plan de Emergencia Habitacional parece bastante erróneo , pero, por sobre todo, un argumento profundamente desinformado que busca desmerecer una política pública exitosa y reconocida transversalmente a una administración en particular”.

En esa línea, indicaron que funcionarios del Estado dedicados a este trabajo no merecen “este tipo de mala política”. Asimismo, explicaron que la iniciativa surge en la administración del Presidente Gabriel Boric.

“Este es un trabajo que trasciende las administraciones, por ejemplo, en el segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet se dejó en proceso 80.863 viviendas. Luego, la administración del expresidente Sebastián Piñera dejó otras 118.238 en proceso de construcción o en vías de iniciar obras. Lo mismo ocurre en esta gestión: a enero de 2026, se han entregado 254.102 viviendas en todo Chile, lo que representa el 97,7% de la meta comprometida al inicio de esta administración”, detallaron, entregando cifras al respecto.