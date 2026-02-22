SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Minvu responde a dichos de parlamentarios UDI sobre Plan de Emergencia Habitacional

    Desde la cartera indicaron que el cuestionamiento pasa a llevar a funcionarios que han trabajado en la iniciativa y que ellos no merecen "este tipo de mala política".

    Javiera ArriazaPor 
    Javiera Arriaza
    Imagen referencial.

    El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) emitió una declaración pública en respuesta a declaraciones por parte de parlamentarios de Unión Demócrata Independiente (UDI) sobre el Plan de Emergencia Habitacional, señalando que cuestionarlo le “parece bastante erróneo”.

    En contexto, el diputado Juan Fuenzalida, integrante de la Comisión de Vivienda, calificó los datos entregados por la cartera respecto a la iniciativa como “inflados” y aseguró que una parte significativa de las casas contabilizadas fueron gestionadas e iniciadas durante la administración del fallecido expresidente Sebastián Piñera.

    Además, el senador Gustavo Benavente mencionó la deuda que tiene el Minvu, apuntando que “tenemos una deuda del Ministerio con varias empresas contratistas. Eso quedó al descubierto el año pasado, y esta deuda (se) sigue manteniendo“.

    Ante ello, desde la cartera emitieron un comunicado señalando que “cuestionar el Plan de Emergencia Habitacional parece bastante erróneo, pero, por sobre todo, un argumento profundamente desinformado que busca desmerecer una política pública exitosa y reconocida transversalmente a una administración en particular”.

    En esa línea, indicaron que funcionarios del Estado dedicados a este trabajo no merecen “este tipo de mala política”. Asimismo, explicaron que la iniciativa surge en la administración del Presidente Gabriel Boric.

    “Este es un trabajo que trasciende las administraciones, por ejemplo, en el segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet se dejó en proceso 80.863 viviendas. Luego, la administración del expresidente Sebastián Piñera dejó otras 118.238 en proceso de construcción o en vías de iniciar obras. Lo mismo ocurre en esta gestión: a enero de 2026, se han entregado 254.102 viviendas en todo Chile, lo que representa el 97,7% de la meta comprometida al inicio de esta administración”, detallaron, entregando cifras al respecto.

    “Es importante destacar que el Plan de Emergencia Habitacional fue apoyado de manera transversal en el Congreso y sus resultados fueron reconocidos, lo que se tradujo en la prórroga unánime de la Ley 21.450 hasta el año 2029, lo que refuerza su proyección como una política de Estado orientada a garantizar el acceso a la vivienda digna y adecuada”, destacaron desde el Minvu.

    Más sobre:MinvuUDIPlan de Emergencia Habitacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Persecución policial por tres comunas de la RM deja dos detenidos: uno es menor de edad

    Combaten cuatro incendios forestales en el país: siniestros se ubican Maule y La Araucanía

    Intento de robo a Banco Estado de San Diego con Placer deja daños por 30 millones de pesos

    Pakistán bombardea refugios insurgentes en Afganistán tras atentados

    Baños públicos: ¿es más higiénico usar el secador de aire o las toallas desechables?

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Lo más leído

    1.
    La mano carioca en la candidatura de Bachelet que arrincona a Kast

    La mano carioca en la candidatura de Bachelet que arrincona a Kast

    2.
    El disímil camino de los exministros de Boric tras su paso por el poder

    El disímil camino de los exministros de Boric tras su paso por el poder

    3.
    Embajador de EE.UU. se reunió con ministros Muñoz, Cordero y Delpiano previo a la inédita sanción de Trump contra Chile

    Embajador de EE.UU. se reunió con ministros Muñoz, Cordero y Delpiano previo a la inédita sanción de Trump contra Chile

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Festival de Viña 2026: los artistas que se presentan este domingo en la noche inaugural

    Festival de Viña 2026: los artistas que se presentan este domingo en la noche inaugural

    Hasta 36°C en la zona central: Pronóstico del tiempo para la última semana de febrero

    Hasta 36°C en la zona central: Pronóstico del tiempo para la última semana de febrero

    Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Levante en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Levante en TV y streaming

    Persecución policial por tres comunas de la RM deja dos detenidos: uno es menor de edad
    Chile

    Persecución policial por tres comunas de la RM deja dos detenidos: uno es menor de edad

    Combaten cuatro incendios forestales en el país: siniestros se ubican Maule y La Araucanía

    Minvu responde a dichos de parlamentarios UDI sobre Plan de Emergencia Habitacional

    El estallido de El Teniente: las razones de la “inédita” salida de toda una línea de mando de Codelco
    Negocios

    El estallido de El Teniente: las razones de la “inédita” salida de toda una línea de mando de Codelco

    Nuevo controlador de Telefónica en Chile: las otras redes de monsieur Niel en el país

    La defensa de Marcel: “No hay ninguna cifra que avale la idea de un descontrol del gasto”

    Baños públicos: ¿es más higiénico usar el secador de aire o las toallas desechables?
    Tendencias

    Baños públicos: ¿es más higiénico usar el secador de aire o las toallas desechables?

    Un estudio sugiere que los simios también pueden “jugar a fingir”

    El estudio masivo que reveló si el ayuno intermitente puede provocar cansancio mental y otros perjuicios

    Arturo Vidal enciende el Superclásico ante la U: “Colo Colo siempre es favorito”
    El Deportivo

    Arturo Vidal enciende el Superclásico ante la U: “Colo Colo siempre es favorito”

    Mono Sánchez responde ante los cánticos de los hinchas de la UC: “Es parte del fútbol; imagino que están bien picados”

    En vivo: Alejandro Tabilo e Ignacio Buse se enfrentan por el pase a la final del ATP de Río de Janeiro

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000
    Tecnología

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Angelo Pierattini: “Cuando desperté del coma, sentí amor, cariño y fraternidad”
    Cultura y entretención

    Angelo Pierattini: “Cuando desperté del coma, sentí amor, cariño y fraternidad”

    La convulsionada mitad cubana de Gloria Estefan: militares, revolución, un padre en la cárcel y una madre estrella

    Ese toro bravo que es la fama: un relato de Jaime Bayly

    Pakistán bombardea refugios insurgentes en Afganistán tras atentados
    Mundo

    Pakistán bombardea refugios insurgentes en Afganistán tras atentados

    Presidente del parlamento venezolano dice que han recibido 1.557 solicitudes por ley de amnistía

    “No queremos una nueva Guerra Fría”: Lula adelanta postura ante próxima bilateral con Trump

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile
    Paula

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio