Molestia de Kast con Mayne-Nicholls y distanciamiento de Jara con el PC: las frases y cruces que marcaron el debate presidencial

Santiago, 26 de octubre 2025. Se emite “El debate”, en el que participan los ocho candidatos a la Presidencia de la Republica. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

A las 20.00 horas en punto, los ocho candidatos a la Presidencia ya se encontraban situados para enfrentarse en un nuevo debate televisivo, esta vez organizado por Canal 13.

Seguridad, crimen organizado y migración irregular fueron los temas que se tomaron los primeros 40 minutos de la discusión, que luego se vio interrumpida por la emisión de la franja electoral de los aspirantes a La Moneda.

El dialogo se había mantenido tranquilo durante los primeros bloques, pero el ánimo cambió en el fragmento de preguntas cruzadas. Allí Jeannette Jara, Evelyn Matthei, José Antonio Kast, Johannes Kaiser, Marco Enríquez-Ominami, Harold Mayne-Nicholls, Eduardo Artés y Franco Parisi, se hicieron consultas en un orden sorteado previamente.

La dura interpelación de MEO a Kast

Uno de los cruces fue protagonizado por el independiente MEO y el republicano Kast. El primero le planteó al último lo siguiente: “Nosotros hace 20 años fuimos diputados y ya peleábamos por los derechos de las mujeres. Yo proponía la anticoncepción, tú querías prohibir la anticoncepción en los Cesfam (...) Fuiste muy cruel con las mujeres de Chile . Yo quiero saber si ahora estás en contra o favor de la anticoncepción es los Cesfam”.

“Yo habría esperado de ti alguna palabra en este gobierno que abusó de las personas. Un subsecretario está hoy día acusado de haber abusado de las funcionarias. Yo no he escuchado tus palabras”, contestó Kast.

“Respecto de lo que tú planteas, yo jamás me metería en la cama de alguien. Sí puedo sugerir que los padres puedan saber si su hija va a tomar una pastilla del día después. Porque, como tú sabes, hoy día no es receta ni retenida. La puedes comprar y no tienes que decir nada. Viva la libertad, no te voy a prohibir usar preservativo”, cerró el republicano.

HMN por Trump y Venezuela

Kaiser le preguntó al exdirigente deportivo si respaldaría una intervención de Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

Mayne-Nicholls rayó la cancha: “Yo no estoy de acuerdo que Estados Unidos sea el sheriff del continente . A mí no me parece que eso sea correcto. No me parece que ellos tengan atribuciones y que tengamos que someternos a sus ideas”.

Eso sí, dejó claro que no es afín al régimen de Maduro y que hay que tener una buena relación con el país norteamericano.

Artés: “El oficialismo es una izquierda sin propuestas de izquierda”

Llegado el momento, Kast le consultó al profesor Artés qué rescata del actual gobierno.

“El actual gobierno ¿qué es? y todo el oficialismo ¿qué es? Es una izquierda indefinida, hidropónica sin propuestas de izquierda. Ellos no están por transformar la sociedad, no hablan de socialismo, no son antiimperialistas por ejemplo", contestó Artés.

Después lanzó: “La candidata que representa al oficialismo dice que está en contra del gobierno de Maduro. Eso no es izquierda”.

¿Jara indultaría a Hernández Norambuena?

La exministra del Trabajo fue requerida sobre si apoyaría el indulto que su colectividad solicita para el exfrentista Mauricio Hernández Norambuena, quien cumple condena por el asesinato del senador y fundador de la UDI, Jaime Guzmán.

“Como candidata a la Presidencia, todos los partidos opinan distintos temas, no solo mi partido de los nueve que me apoyan en la coalición. Este es un tema que nosotros no hemos tratado pero yo lo veo bastante difícil”, contestó.

Matthei evita respaldar a Kast

Nuevamente se le cuestionó a Matthei si apoyaría a Kast en caso de que él pase a segunda vuelta y no ella.

La exalcaldesa fue precisa: “Yo no voy a darle el apoyo a nadie porque voy a pasar ya la segunda vuelta. Estoy absolutamente convencida, y estoy convencida porque justamente lo que necesita Chile es dejar de lado este ir de un extremo a otro extremo“.

El enojo de Kast con Mayne-Nicholls

Durante los últimos minutos del debate se vivió un tenso cruce entre Kast y Mayne-Nicholls.

Este último le consultó al republicano si en caso de que él fuera presidente de alguna de las compañías eléctricas, y se enterara de que los cobros están siendo erróneos, devolvería el dinero o se “haría el larry”.

El planteamiento desencadenó el evidente enojo de Kast. “Hoy día, efectivamente, hay una situación muy crítica para los chilenos en distintas áreas, y yo creo que Chile no está para ese tipo de bromas”, zanjó el exdiputado.

“ Hacerse el larry con esto, yo creo que baja un poco el nivel del debate . Creo que es tan grave lo que está ocurriendo que nosotros tenemos que ir a toda la seriedad, todos los equipos, para que esto nunca vuelva a ocurrir y cada uno tenga la posibilidad de tener una mejor calidad de vida”, continuó.

“Aquí el problema, más que las empresas que tú mencionas, es el Estado, el gobierno, este gobierno, que tuvo la información hace más de un año y no hizo nada y ahora le pidió la renuncia a un ministro”, agregó.

Para cerrar su intervención, Kast sostuvo: “Claramente, ni tú, ni yo, ni ninguno de los que está acá lo haría porque todos somos personas honestas, transparentes y siempre vamos a querer el mejor de los resultados para las personas. Ni tú te quedarías con los 5.000 pesos, ni yo me los quedaría. Así que creo que la pregunta estaba de más”.