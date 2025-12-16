SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Monsalve, casa de Allende y reforma tributaria: los mea culpa de Boric ante los partidos del oficialismo

    El Presidente ahondó este lunes en las autocríticas sobre su mandato, en el marco de su primer cara a cara con los jefes de las colectividades que sostienen a su coalición.

    Por 
    David Tralma
     
    Cristóbal Fuentes
    Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Entró, saludó con un frío “hola” y se sentó. Así fue la llegada del Presidente Gabriel Boric al Salón Democracia de La Moneda ayer por la tarde, donde lo esperaban sus ministros del comité político y los presidentes de partido de la alianza que sustenta su administración.

    De acuerdo a quienes estaban presentes, lucía molesto -aunque algunos lo atribuyeron a que “así es él”- y se mostró distante durante toda la conversación, que giró en torno a la derrota histórica del sector en la elección presidencial del domingo, que terminó con José Antonio Kast como el sucesor de Boric. No se soltó hasta que al salón entró la guagua de la ministra Camila Vallejo, quien logró alegrarlo.

    Boric habló solo al final del encuentro, cuando recogió las palabras de cada uno de quienes intervinieron. Tres figuras coinciden en que, al hacerlo, fue autocrítico en al menos cuatro puntos.

    Caso Monsalve

    El Mandatario no ha escondido que una de las crisis que más ha golpeado a su administración es la denuncia por delitos sexuales en contra de su entonces subsecretario del Interior, Manuel Monsalve (PS), en octubre de 2024.

    Boric lo volvió a reconocer en la reunión con los partidos de su gobierno. El manejo de esa crisis fue errática a todas luces y el Presidente hizo un mea culpa en torno a dos ideas que ya se han instalado en el imaginario político.

    La primera es la tardanza con la que, reconoció Boric, actuó el gobierno para enfrentar el caso, pues la denuncia ingresó a la Fiscalía el 14 de octubre, un día después el Mandatario tomó conocimiento del caso y, recién el 17 del mismo mes le solicitó la renuncia a Manuel Monsalve.

    La segunda es la polémica conferencia de prensa que concedió en Lampa, donde de manera errática improvisó un intercambio con los medios presentes que se extendió por más de 50 minutos. Este aspecto también fue lamentado por Boric en la reunión de este lunes.

    Casa de Allende

    Una de las últimas crisis que ha afectado al gobierno fue el bochornoso intento por adquirir la casa de Guardia Vieja del expresidente Salvador Allende.

    La compra del inmueble era a todas luces inconstitucional, pues como propietarios de la casa figuraban su entonces ministra de Defensa, Maya Fernández, y la exsenadora e hija del histórico Mandatario, Isabel Allende.

    Ambas fueron golpeadas duramente por la crisis y Boric asumió ante los partidos que, para este caso, todos los filtros que se usaron para el proceso de adquisición del inmueble fallaron.

    La reforma tributaria

    Otro punto que lamentó Boric este lunes ante los partidos de su coalición fue el lento ingreso de la reforma tributaria de su gobierno.

    La iniciativa parlamentaria, que trabajó por esas fechas la entonces ministra de la Segpres, Ana Lya Uriarte, se discutió recién en el Congreso durante 2023 y en marzo le implicó a Boric una dura derrota, pues su idea de legislar fue rechazada por la oposición.

    El Mandatario, coinciden los consultados, planteó la necesidad de haber ingresado antes el proyecto, lo que coincide con las críticas que surgieron en esa ocasión respecto de la impresión que quedó de que se esperó al plebiscito constitucional para echar a andar la agenda del Ejecutivo. Esto último, en todo caso, no termina de convencer a todas las figuras de La Moneda.

    Según un dirigente que estuvo en la reunión de este lunes, el Jefe de Estado también reconoció que habría sido bueno contar con un plan de iniciativas para los primeros días de su gobierno, idea que en todo caso no es confirmada por el resto de los consultados.

    Partido Liberal

    En un momento de la conversación en La Moneda, Boric recogió las palabras del timonel del Partido Liberal (PL), Juan Carlos Urzúa.

    Ante él, comentó que no habría sido la mejor decisión dejar fuera a su colectividad del gabinete presidencial, pues el partido perdió a su único ministro, Juan Carlos García (extitular de Obras Públicas) en el reajuste ministerial del 10 de marzo de 2023. De acuerdo a quienes estuvieron en la reunión, el Mandatario lamentó que esta colectividad haya perdido su representación en una etapa tan inicial de su administración.

    Desde entonces, no han vuelto a tener representación en ese espacio, pese a que los liberales han hecho ver que tienen cuadros e intenciones de participar en la primera línea del Ejecutivo. A García, eso sí, lo recompensaron con la embajada de Chile en Canadá.

