Montes cuestiona examen de drogas obligatorio para Boric y ministros: “Tendría mucho cuidado de tratar así a las instituciones”

Hace 1 hora Tiempo de lectura: 1 minuto

Carlos Montes, ministro de Vivienda y Urbanismo.

El titular de Vivienda sostuvo este jueves sobre la indicación incluida en el proyecto de Ley de Presupuesto 2025: "En los términos que está, a mí no me parece, no me gusta como está planteado".