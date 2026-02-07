SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Montes propone crear una entidad permanente para la reconstrucción: "La mayor debilidad que tenemos es la institucionalidad"

    El titular de Vivienda advirtió que Chile enfrenta múltiples procesos abiertos y que el Estado no cuenta con una estructura adecuada para abordar catástrofes cada vez más frecuentes.

    Joaquín Díaz 
    Joaquín Díaz
    SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, afirmó que Chile enfrenta una situación estructural compleja en materia de desastres y reconstrucción, y planteó la necesidad de crear una institucionalidad especializada y permanente para enfrentar este tipo de emergencias.

    En entrevista con Radio Cooperativa, el secretario de Estado afirmó que “Chile es un país de catástrofe”, arrastrando una alta carga de procesos inconclusos, apuntando a que, desde el Ejecutivo, “heredamos 27 reconstrucciones del gobierno anterior, y 16 que se han ido agregando con otros hechos posteriores”.

    Y aquí la mayor debilidad que tenemos es la institucionalidad. Tenemos una institucionalidad que no asume este tipo de problemas”, dijo.

    Según explicó, hoy la respuesta del Estado se articula de forma fragmentada. “Qué es lo que hace la institucionalidad: le va pidiendo a cada ministerio que aporte un tanto, y Vivienda tiene una especial responsabilidad”, indicó.

    Asimismo, apuntó a la sobrecarga que enfrentan los equipos públicos en terreno, señalando “del total de funcionarios del ministerio, 70 tuvieron que irse a trabajar a Valparaíso, que aún es insuficiente dada la complejidad”.

    Ante esto, instó a que “dentro del Ministerio del Interior tiene que haber una subsecretaría o división o superintendencia dedicada a la reconstrucción, con personas que sean las mejores para hacer diagnósticos y planes, se requiere una institución para ella”, planteó.

    “Hay que preparar gente y tenerla en las regiones donde hay más episodios de catástrofe, que son Valparaíso y Biobío. Rápidamente tenemos que llevar equipos de calidad permanente, y el resto de ministerios apoyando eso”, agregó.

    El titular de Vivienda cerró subrayando que, en la actualidad “el tipo de institucionalidad que tenemos no es la más adecuada para esto”.

