Montes responde a Jara por críticas sobre reconstrucción y afirma: “El financiamiento no es el problema”

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, respondió a las críticas de su excolega y candidata presidencial, Jeannette Jara, respecto a la demora en la reconstrucción de Viña del Mar tras el megaincendio de febrero de 2024.

Ayer miércoles la abanderada oficialista calificó como “impresentable” la demora en la reconstrucción, considerando que aún no se ha entregado ni la mitad de las más de 5.400 casas que se quemaron.

“Ha sido muy vergonzoso el tiempo que nos hemos demorado (…) no hay nada que lo justifique. Yo creo que evidentemente en el Ministerio de Vivienda está la responsabilidad, ellos son los responsables de la reconstrucción”, sostuvo. En ese sentido, se comprometió a utilizar los recursos de la glosa de libre disposición -en caso de que el gobierno reintegre la medida en el proyecto de Presupuesto- para avanzar en las viviendas de los damnificados.

En ese escenario, el titular del Minvu, en diálogo con Tele13 Radio señaló que el país no tiene “una organización adecuada para esto”. “No basta con tener una cierta facultad, hay que tener capacidades para actuar”, aseveró.

En ese sentido, señaló que “hay una organización que tenemos que modificar”, reconociendo que "hemos andado más lento de lo que nosotros quisiéramos".

Con ello, manifestó: “Le diría a la candidata que el financiamiento no es el problema en el caso de la reconstrucción”.

“Porque tenemos un fondo especial de reconstrucción. A veces se demora más, pero en general eso funciona”, sostuvo.

En ese sentido, aseguró que "el problema más bien es tener una capacidad de producción, de proceso de reconstrucción, dado las complejidades que tienen. Y nosotros quisiéramos ser mucho más rápidos".

“Todas las reconstrucciones tienen problemas”, reconoció. “Entonces hemos tratado de buscar una solución, y así lo hemos hablado con todos”.