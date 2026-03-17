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    Moreira cuestiona a la oposición y apunta que “siempre están actuando precipitadamente” y que “lo que quieren es oponerse a todo”

    Según expresó el senador, "están tratando de generar, poco menos que va a haber un apocalipsis, en circunstancias de que el gobierno va a actuar responsablemente".

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    El senador Iván Moreira (UDI) cuestionó a la oposición tras las críticas surgidas a los anuncios realizados por el Gobierno de José Antonio Kast, apuntando que “siempre están actuando precipitadamente” y que “lo que quieren es oponerse a todo”.

    En conversación, con Radio Duna, es que el senador y vicepresidente del Senado, abordó la situación señalando que "esos golpes que quiere pegar la izquierda, nosotros le vamos a hacer el quite porque no es nuestra intención entrar en un debate que puede ser peligroso para la convivencia política en el país, porque ellos están verdaderamente en pie de guerra y le van a negar la sal y el agua al gobierno".

    Según añadió Moreira, "están tratando de generar, poco menos que va a haber un apocalipsis, en circunstancias de que el gobierno va a actuar responsablemente, y ya lo ha dicho el Presidente, todos los derechos sociales no se van a modificar, la gente va a tener toda la ayuda social que se entrega en la actualidad".

    “Esperamos que se documenten más y no actúen por los titulares, porque siempre están desviando la atención, siempre están actuando precipitadamente, porque lo que quieren hacer ellos es oponerse a todos, no se dan un espacio de reflexión”, expresó.

    Moreira, además se refirió a los cuestionamientos del senador Daniel Núñez (PC), al Plan de Reconstrucción Nacional de Kast, que involucra una baja de impuestos.

    “El senador Núñez siempre ha sido una persona que encuentra todo malo cuando se trata de un gobierno de derecha y sabemos perfectamente cuál es el estilo del Partido Comunista, entonces no nos extraña sus declaraciones, su comportamiento, por lo tanto, yo no le daría pie para generar un conflicto con él", mencionó Moreira.

    Es así como Moreira sostuvo que “las personas que actualmente tienen gratuidad no van a perder esa gratuidad” y que respecto a la rebaja de impuestos, “es la única fórmula de generar certeza, motivación, incentivo, para que pueda invertir el empresariado chileno, atraer inversiones de otros países, mejorar la relación con Estados Unidos, y cuidar la relación con China”.

    Moreira, además cuestionó al Gobierno saliente de Gabriel Boric apuntando que "dejaron todo amarrado y entregaron las finanzas públicas en muy mal estado".

    Finalmente, frente a los proyectos que ingresarán al parlamento, el senador realizó un llamado a la oposición a “que se documenten, cuando lleguen los proyectos los debatamos, pero no sigamos con estas conclusiones a priori que están haciendo”.

    Indultos presidenciales

    Finalmente, respecto a los indultos mencionados por José Antonio Kast, Moreira sostuvo que “quizás nos podemos haber apresurado, pero en ningún caso significa que van a haber indultos a la diestra y siniestra, porque el presidente, con la facultad que tiene de indultar, va a evaluar los casos, para casos que tienen que tener sentido, va a buscar los equilibrios, pero es una facultad que tiene el presidente”.

    Según agregó Moreira, “Aquí lo que hay es la franqueza de un presidente que va a hacer lo que dijo, y que la ciudadanía, cuando votó por el Presidente Kast sabía perfectamente cuáles iban a ser las señales, el sentido de su Gobierno. Aquí no hay nada escondido“.

    A la vez, respecto al proyecto de conmutación de penas expresó que "ese proyecto adolece de muchas fallas, a ese proyecto no le va a dar discusión inmediata el Presidente, porque ahora lo que corresponde es atenerse a las prioridades del país, y no es una prioridad del Gobierno ese proyecto de ley".

    Más sobre:SenadorIván MoreiraPolíticaOposiciónIzquierda

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