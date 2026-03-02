Moreira (UDI) asegura que “propuesta técnicamente consensuada” de sala cuna anunciada por Boric no tiene acuerdo

El senador de la Unión Democrática Independiente (UDI), Iván Moreira, abordó durante este lunes el anuncio hecho por el Presidente Gabriel Boric ayer sobre la presentación de una “propuesta técnicamente consensuada” para la tramitación del proyecto de sala cuna universal, ad portas del fin del ciclo parlamentario.

Durante la tarde del domingo, el Presidente Boric anunció a través de su cuenta de X la presentación de una “propuesta técnicamente consensuada” del proyecto de Sala Cuna como “último esfuerzo” para sacar adelante la iniciativa, cuya tramitación se encuentra pausada en el Senado. “Le pido a la oposición que encarecidamente que no vea en esto un gallito con el gobierno”, instó Boric.

En conversación T13 Radio, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores señaló que tal planteamiento “no es así, porque no ha conversado con los actores que están llevando la discusión y que están dirigiendo esta legislación”.

Moreira apuntó que “el presidente de la Comisión de Educación (Gustavo Sanhueza) no ha consensuado ningún proyecto.” Además, zanjó que, a su juicio, no se llevará a cabo.

El proyecto, iniciativa emblemática del Ejecutivo, ha causado un intenso debate en el mundo político, especialmente en el gobierno, desde donde han acusado en reiteradas ocasiones a la UDI por, a su juicio, incurrir en “maniobras dilatorias” para frenar la discusión del proyecto.

“Lo que no hizo antes, ¿cómo lo va a hacer en ocho días? Obviamente quieren sacar adelante algunos proyectos, pero tienen que ser buenos proyectos. Y lo que desean ellos es también tratar de no salir tan mal, porque estas últimas semanas el gobierno ha tenido una serie de errores políticos ”, apuntó.

Cable submarino chino

Moreira abordó igualmente el debate generado por la gestión de la crisis provocada por el cable submarino de la empresa China Mobile, que pretendía unir la región de Valparaíso con Hong Kong, y cuya concesión fue firmada y anulada en dos días por el gobierno.

“Me parece es que aquí hubo improvisación, hay contradicciones, el gobierno ha manejado muy pero muy mal este tema relacionado con con el cable submarino”, apuntó el senador.

“Aquí ha habido también mentiras, ha habido confusión y contradicciones muy grandes. Eso ha marcado una situación de desconfianza tanto con Estados Unidos como China y esto le afecta a las relaciones entre ambos países”, agregó.

Según Moreira, será el próximo gobierno de José Antonio Kast el que evalúe y decida el destino que tendrá el proyecto. Además afirmó que hay “cosas ocultas” en torno al tema que intentarán dilucidar en la sesión de la comisión de RREE, instancia a la que fueron citados el canciller, Alberto van Klaveren, y el ministro Transporte, Juan Carlos Muñoz, el próximo martes