Moy de Tohá, mamá de Carolina: “No le tengo nada de miedo a la chiquilla Jara, le tengo un cariño muy grande al PC”

La tarde del martes, un grupo de adherentes de la candidatura de Carolina Tohá llegó hasta la salida del Metro Tobalaba, en Providencia, para entregar flyers y desplegar lienzos en apoyo a la postulante del Socialismo Democrático, de cara a la primaria del 29 de junio. Entre ellos había alguien que distinguía: Moy de Tohá, la madre de la abanderada.

Foto: Andres Perez Andres Perez

La exembajadora es una fiel defensora de la candidatura de su hija. Sin importarle el frío santiaguino de mediados de junio, a sus 88 años, se sumaba a los gritos que repetían “que se escuche, que se sienta, Carolina presidenta”. La acompañaba su otro hijo, José Tohá Morales, quien viajó desde Estados Unidos para participar en la campaña de su hermana.

La familia ha estado unida en este desafío: a menudo, la exministra del Interior es acompañada por sus hijos, Matilde y Emilio Salinas Tohá, en actividades de campaña.

En conversación con La Tercera, la viuda del exministro José Tohá González reconoce que está confiada en el triunfo de Carolina Tohá en la primaria.

¿Cómo ve la campaña de su hija? Quedan pocos días para la primaria.

Recién la campaña está despegando, abierta a público. Antes eran comités, comandos regionales, otras cosas. Ahora estamos en la calle.

Pero queda prácticamente una semana…

Va a ser una semana agitada, pero va a ser una buena semana.

¿Confía en que Carolina Tohá se va a imponer en la primaria y va a ser la candidata de todo el sector?

Si las cuentas no me fallan, debería ser así.

¿Qué tan preocupada está por el clima interno del sector? Se han dado varios y duros cruces entre partidos, entre candidaturas.

Mire, yo tengo 88 años. Tengo muchas campañas en el cuerpo. Sé que las campañas, al final, se encrespan, la gente dice lo que no quiere decir, la adrenalina anda corriendo por el cuerpo. No me preocupa lo que digan, me preocupa lo que hagan.

¿Por qué cree que Carolina Tohá es mejor candidata que Jeannette Jara? Hoy ella es su principal competencia.

Cómo yo lo veo: veo que es la primera persona en varios años que enfrenta la seguridad en serio, que sembró, que va a cosechar seguramente el nuevo gobierno. Hizo un trabajo prolijo, se aumentaron los policías, las medidas de comunicación interna, se le dio inteligencia militar a los carabineros. Esas cosas no se ven al tiro, se ven después de un tiempo, cuando maduran.

¿Tohá está mejor preparada que Jara para enfrentar a la derecha?

Sin lugar a dudas, pues.

¿Por qué?

Porque tiene mucho training de trabajo, pues. Ha sido de todo. Ha sido alcaldesa, diputada dos veces, vicepresidenta, ministra, subsecretaria. Ha hecho un recorrido por la administración pública.

Foto: Andres Perez Andres Perez

¿Que Jara sea comunista es algo complejo a la hora de pensar en enfrentar a la derecha?

Yo no le tengo nada de miedo a la chiquilla Jara, nada. Le tengo un cariño muy grande al PC. El peor negocio que podría hacer el PC es ponerse a pelear con el centro.

¿Está orgullosa de la campaña de su hija?

Sí, la Carolina es un motivo de orgullo para mí en todos los terrenos donde se ha movido. Pero soy mamá, o sea, qué caso me van a hacer a mí.

¿Qué le recomendaría a ella ahora que quedan tan pocos días de campaña?

Que le entre el diente a todo lo que sea seguridad, que diga efectivamente lo que se va a hacer en materia de seguridad como ya segundo paso.