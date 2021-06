Narváez aboga porque proyectos de matrimonio igualitario y adopción homoparental avancen en paralelo: “Lo ideal es que vayan en conjunto”

“Aquí el interés superior es que tengamos una ley de matrimonio igualitario que termine con una odiosa discriminación que impide que las distintas formas de amar puedan ser reconocidas institucionalmente en nuestro país. Ese es el interés superior. Eso es lo más importante”.

Esta fue parte de la reacción de la candidata presidencial del PS, PPD y Nuevo Trato, Paula Narváez, respecto al anuncio que ayer en su última cuenta pública realizó el Presidente, Sebastián Piñera respecto a ponerle urgencia al matrimonio igualitario.

La noticia no cayó nada de bien en Chile Vamos, donde existen diversas posturas al respecto y generó molestia en la UDI y sectores de RN, donde le recriminaron al gobierno no haber avisado antes que se daría dicho anuncio, acusando que los tomó “por sorpresa”.

En ese sentido la exministra de la exPresidenta, Michelle Bachelet, cuyo gobierno impulsó en 2017 un proyecto en esta materia que duerme en el Congreso, aseguró que “ahora si uno hace una lectura desde el punto de vista de lo que ha sido el no apoyo que su sector, que el sector de gobierno del Presidente Piñera ha tenido respecto a estos temas, uno no entiende entonces que se haga un anuncio de urgencia al proyecto que sabemos no va a contar los los votos del sector que hoy respalda al gobierno de Sebastián Piñera”.

“Entonces hay una inconsistencia. Esperemos que este anuncio que ha dado el Presidente Piñera se logre imponer y que se logre traducir en votos que permitan aprobar el proyecto de ley de matrimonio igualitario”, agregó.

Narváez recordó que fue Bachelet quien impulsó la iniciativa “en una agenda que claramente era visionaria de los temas que había que abordar y que hoy el gobierno de Sebastián Piñera a relevado como importante. Esperemos que se traduzca en votos, esperemos que tengamos un proyecto de ley de matrimonio igualitario aprobado y, por su puesto, que eso permita, además, activar una agenda que este gobierno no ha impulsado y que tiene que ver con el reconocimiento a la adopción homoparental como un derecho, que tiene que ver a terminar con la violencia en todo tipo de expresiones hacia el mundo de la diversidad sexual”.

“Lo ideal es que vayan en conjunto, entendiendo que son proyectos distintos, pero absolutamente vinculados, y por lo tanto tenemos que avanzar, si hay un compromiso realmente con la diversidad y con garantizar derechos a esa diversidad, es que también se garantice la adopción homoparental”, complementó Narváez.

Si bien en la derecha este anuncio generó división, algunas figuras del sector, como uno de sus candidatos presidenciales, el Evópoli Ignacio Briones, también abogaron por avanzar en la adopción homoparental.

“Excelente noticia. Por fin avanzaremos en el matrimonio igualitario. No podemos tener ciudadanos de primera y segunda clase, en cuanto a sus derechos. Y no se trata solo de parejas, sino que de familias desprotegidas por el Estado: la adopción debe ser parte del proyecto”, dijo ayer Briones.