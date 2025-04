Natalia Piergentili, expresidenta PPD: “Una cosa es que se proclamen candidaturas y otra distinta es que se inscriban en las primarias”

Para Natalia Piergentili, el Socialismo Democrático tiene dos líderes claros: Carolina Tohá, del Partido Por la Democracia (PPD), y Paulina Vodanovic, la presidenta del Partido Socialista (PS). Ponerlas a competir, sugiere, es desquiciado. Por lo mismo, en esta entrevista plantea que, tras las proclamaciones de este sábado, se abre una ventana de 17 días para que ambas colectividades acuerden una candidatura común para ir a la primaria del oficialismo.

Todo parece indicar que Vodanovic será proclamada, lo que implicaría competir divididos. ¿Sería un fracaso para el Socialismo Democrático?

Sí. Rotundamente sí. Pero una cosa es que se proclamen candidaturas y otra distinta es que se inscriban en las primarias. Tengo la esperanza de que el Socialismo Democrático sea capaz de enfrentar la primaria más cohesionado.

O sea, hay una ventana hasta el 29 de abril para que los dos partidos lleguen a una candidatura común.

Espero así sea. Pero más que la candidatura única, hay que discutir qué es lo que le vamos a ofrecer al país y quién puede liderar mejor ese proceso.

¿Ve disponibilidad para eso? La relación entre ambos partidos ha sido difícil.

Entre directivas se podría haber hecho más. Se pudo haber trabajado más política y programáticamente entre los partidos. Eso es una gran cuenta pendiente. Desatendimos la posibilidad de haber cohesionado el proyecto del Socialismo Democrático.

¿Qué tan complejo es para la coalición que sus partidos más grandes estén divididos?

No creo que estemos divididos en términos de proyecto político, sino en la forma de resolver quién encarne ese proyecto. No tenemos una diferencia de cómo vemos el mundo. Probablemente con algunos matices, pero sin diferencias de fondo.

¿A qué atribuye que en el PS cueste tanto cuadrarse con Tohá?

Más que una reticencia a su figura, es por lo que no se hizo. Como fuerzas políticas no fuimos capaces de prever cómo íbamos a trabajar esta posible candidatura, cómo se apropiaba el PS, qué necesitábamos para construir juntos. Porque Carolina se vislumbraba como candidata hace mucho rato. En política las cosas no se resuelven solas, tampoco se decretan. Ahí hay una falla.

¿Tohá tiene responsabilidad? En el PS acusan que faltaron gestos.

Yo no conozco la trastienda de la relación de Tohá con el PS. Pero si el PS plantea eso, probablemente ha faltado conversación. No lo van a decir por nada.

¿Al PPD le cabe responsabilidad?

Lo que está hecho, ya está. Lo que sí creo es que todos quienes nos sentimos comprometidos con un proyecto deberíamos encender las alertas de que lo que representan el PS y el PPD, en términos de una mirada de sociedad, hoy día podría ser mayoría. Y el hecho de tener dos candidatas no ayuda a que eso florezca. Si la dispersión hace que perdamos las primarias, no solo seríamos culpables PS y PPD, sino que seríamos tremendamente irresponsables.

¿Sería muy dramático para usted que, por la dispersión, en la primaria se imponga el FA o PC?

Sin duda. Y no por una animadversión, sino porque creo que, de verdad, que la forma en que la ciudadanía espera que se resuelvan sus problemas, en el diálogo, en el llegar a acuerdos, la gradualidad, es parte de lo que nosotros somos.

Tampoco sería cómodo para usted ponerse detrás de Winter o Jara...

No tengo una animadversión por ningún partido. Sí tengo profundas diferencias en aspectos básicos. En el caso del PC, y no en particular de Jara, su ambivalencia con la democracia. Y la verdad es que la propuesta del FA para este próximo período, a propósito de los aprendizajes, el haber sido gobierno, yo no lo logro identificar con nitidez. Con mayor razón tengo la convicción de lo que representan el PS y el PPD ofrece mayor gobernabilidad. El que eso no se refleje en cómo llegamos a una primaria sería fatal.

Si triunfa el PC o el FA, ¿implicaría el fin del Socialismo Democrático?

Nunca debería estar en tela de juicio la viabilidad de un proyecto PS-PPD, porque venimos de la misma base. Nos corre la misma sangre. Hay que buscar la manera de formar una alianza más firme.

Imagino que la primera tarea es ver qué se hace desde hoy al 29 de abril...

17 días en política son una vida para poder llegar a acuerdos.

¿Cuál es para usted el escenario ideal?

Que seamos capaces de tener un proyecto común.

Con una candidatura presidencial única de los partidos.

Así es. Y cómo vamos a trabajar las parlamentarias, invitar a los aliados, qué criterios vamos a poner para pactar con ellos.

¿El PS fue agresivo al levantar a Vodanovic sabiendo que Tohá quería competir?

Nosotros no tenemos ganado el derecho propio de llevar una candidata porque fue ministra y porque tiene todas las condiciones que tiene. Ni tampoco creo que la discusión por el otro lado sea es que nadie nos llamó. Aquí el foco está en cómo nos dejamos de tontear con eso y ponemos delante que tenemos un contrincante, que es la derecha.

¿Cómo ve a Vodanovic como candidata?

Paulina es mi amiga, tiene un tremendo liderazgo, fuerza, carácter. Por eso es tan importante esta conversación de cuál es el proyecto. Cuando uno tiene un acuerdo respecto al proyecto es más fácil decir quién de las dos está mejor posicionada, va a alinear mejor a los partidos. Para eso se requiere capacidad de mirarse, de proyectar algo juntos y de generosidad. Estamos frente a dos mujerazas, tenemos dos tremendas lideresas. ¡Hagamos la pega, hagamos un proyecto! ¿Para qué las vamos a echar a competir? Es desquiciado.

Son conocidos los roces que tuvo con Tohá cuando ella era ministra y usted presidenta del PPD. ¿Hoy se siente interpretada por ella como candidata?

Los roces entre mujeres tienden a verse bien caricaturizados. ¿Tuvimos roces? Sí, porque representábamos intereses distintos, no porque tengamos diferencias personales. O sea, ella era ministra de un gobierno, yo era presidenta de un partido. Eso no quiere decir que yo no crea que ella es una mujer inteligente, preparada, llena de convicciones, que sería una extraordinaria mandataria. Yo ahora la veo entusiasmada, trabajando mucho y eso me alegra.

¿De las dos hay una que le guste más?

No, y yo tengo fama de honesta.

¿Se sentiría cómoda con cualquiera de las dos?

Sí.