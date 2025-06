“Negacionistas”, “cándidos”, “superioridad moral”: los enfrentamientos de los candidatos oficialistas en los debates

De menos a más. Así se podría describir la tensión que se produjo en los distintos debates en que participaron los cuatro candidatos presidenciales que pretenden imponerse en la primaria oficialista, que se desarrollará en cinco días más.

Si bien en un principio se habló de una campaña fraternal e incluso hubo llamados al respeto, como el que realizó la expresidenta Michelle Bachelet – cuando las candidaturas que estaban sobre la mesa eran más-, el afán por diferenciarse, la presión por los números que aparecían en las encuestas y los emplazamientos directos, provocaron varios cruces entre los candidatos.

Acá los principales enfrentamientos que tuvieron Carolina Tohá (Socialismo Democrático), Jeannette Jara (PC-AH), Gonzalo Winter (FA) y Jaime Mulet (FRVS).

El “negacionismo”

Fue en el debate organizado por la Universidad de Santiago, el 3 de junio pasado, donde se empezó a marcar el tono de lo que serían estos foros en adelante.

Al hablar sobre seguridad pública se encendió el debate. Fue Jara la que lanzó los primeros dardo al señalar que era “una situación que de alguna u otra forma da cuenta de una urgencia por tener mejores resultados (...) hoy día veo que nos encaminamos a una situación muy peligrosa", señaló.

Tohá, exministra del Interior recogió el guante al sentirse aludida y replicó: “Tenemos una derecha negacionista que dice que estamos peor que nunca. Estábamos mucho peor en su gobierno. Pero peor que eso es que en nuestro propio sector tengamos negacionismo ”, señaló la exministra del Interior.

“Yo he escuchado a la candidata Jara y al candidato Mulet decir que no se ha avanzado nada. Lo escuché con mis propios oídos. Creo que eso es darle un enorme favor a la derecha en el tema que ellos más quieren explotar, y yo los invito a no caer en esa trampa porque ese sí que es un error grande”, añadió.

Los “cándidos”

Un par de días después, el marco del debate organizado por La Tercera y radio Duna, el 5 de junio, fue el acuerdo entre Codelco-SQM, para la explotación de litio el que hizo evidenciar nuevamente diferencias.

Fue Jara quien hizo reaccionar nuevamente a sus contendores cuando señaló que “aquí yo escucho y pareciera que tenemos que darles las gracias a SQM, que SQM está haciéndole un favor al Estado. ¿Ustedes creen que SQM está haciendo este tratado porque va a perder, porque piensa que el litio se va a acabar? Francamente, yo creo que hay ser menos cándidos en esto ”.

La frase generó la molestia de todos los otros candidatos. Por ejemplo, Winter quien replicó: “Jara nos trata de cándidos, o de que no somos capaces de soñar, o que básicamente le estamos haciendo la pega al SQM, pero no se hace cargo de la respuesta de fondo, que no tiene ninguna descalificación que nosotros estamos proponiendo, que es que básicamente para aprovechar el ciclo de precio del litio, se requiere la construcción de una empresa nacional del litio y crearla no pasa porque escribirlo en un papel. Hacer una transnacional del litio es un asunto complejo, y eso no es una descalificación a Jara, y ella nos descalifica diciendo ‘cándido, trabaja para SQM’, cuando yo estoy haciendo un punto sobre el ciclo del precio del litio”, comentó Winter.

“Creo que el país tomó una decisión correcta y no me parece impugnarlo, menos quienes han formado parte del gobierno . Yo en eso discrepo con Jeannette Jara”, complementó Mulet.

La “superioridad moral”

En ese mismo debate, otro tema que generó discusión fue el caso de ProCultura. Allí la exministra del Interior habló de los daños que generó esta situación a la fe pública, y que por lo mismo, los actores políticos no podían pararse en un pedestal de “superioridad moral” .

Al ser consultada sobre si con esa frase aludía al Frente Amplio, Tohá sostuvo que dicho partido “tuvo un discurso de ese tipo”.

“Cuando surge el Frente Amplio, coincide temporalmente con situaciones bien graves que ocurrieron en este país como Corpesca, Penta, SQM. ¿De qué se tratan esos casos? En síntesis, los parlamentarios y políticos haciendo leyes no en función del bien común, sino de quiénes los financian. ¿Se puso el Frente Amplio tajante y radicalmente en contra de aquello? Por supuesto. ¿Me arrepiento de aquello? En ningún caso ”.

En esa línea, continuó: “Estoy orgulloso de haberlo hecho, lo que no quita que efectivamente creo que cualquier partido político está expuesto o cualquier repartición del Estado está expuesto a que haya gente dentro de sus institucionalidades que cometa estos casos”, recalcó.

“Volver a la Concertación”

Nuevamente fueron Tohá y Winter los que protagonizaron un cruce en el debate presidencial desarrollado en Canal 13, el 15 de junio. Ahí la exministra apuntó al diputado frenteamplista y señaló que “en la campaña de Gonzalo, y él personalmente, ha dicho varias veces que queremos volver a los 90’ y a la Concertación”.

“No quiero volver a la Concertación, (...) pero sí creo que hay cosas que aprender, que yo hubiera esperado que a esta altura se hubieran aprendido por los sectores que por tiempo dijeron que esa época fue un horror , que con ese discurso interpretaron el estallido y ahí estuvo el Frente Amplio, estuvo el PC”, añadió Tohá.

“No voy a renunciar a construir un espectro amplio que tiene que ir mucho más allá de este sector, porque a pesar de lo que dice Gonzalo, que no debíamos juntarnos con los que votaron rechazo, la mayoría de Chile votó rechazo”, sentenció la ex secretaria de Estado.

“ No me cites mal que eso es muy descortés", replicó Winter, añadiendo que “lo que yo digo es que no hay que juntarse con los que están actualmente con Evelyn Matthei, porque tienen ideas contrarias a las nuestras”.

Tohá contra todos

Otra vez, Tohá tuvo protagonismo en el debate presidencial del 16 de junio, organizado por The Clinic y radio Pauta.

Ahí la militante PPD, al evidenciar las diferencias contra sus contendores sostuvo, por ejemplo, que al FA le faltaba madurez. “Hay una candidatura, del candidato Winter, que es del Frente Amplio que, en esta campaña, hemos visto que lamentablemente no ha terminado de madurar todo lo que la experiencia le hubiera permitido”, criticó.

También apuntó contra el representante del Frente Regionalista Verde Social sosteniendo que “hay una candidatura, de Jaime Mulet, del FRVS, que es un sector que ha oscilado, se ha movido más a la derecha, más a la izquierda , varias veces.”

Finalmente, señaló que “hay una candidata que es Jeannette Jara que representa el Partido Comunista, un sector que donde ha gobernado en el mundo, los países se han estancado socialmente y ha cundido la pobreza ”.

“Y yo represento un Socialismo Democrático que en el mundo ha impulsado los países de más avance social”, sentenció.

“No nombraría a Carolina ministra del Interior”

En ese mismo debate se produjo otro cruce entre Jara y Tohá, cuando la comunista dijo que “lo primero que quiero señalar es que no es que no nombraría a Carolina ministra al Interior por algo que tenga que ver con Carolina o con el Ministerio del Interior. Yo creo que uno cumple ciclos en las responsabilidades en las que se encuentra ”, mencionó Jara.

Y agregó que “la evaluación es en su mérito, en el sentido de que se hicieron muchos esfuerzos, pero los resultados son los que son”.

Luego vino la réplica de Tohá, quien sostuvo: “Me sorprende ver una candidata del Partido Comunista replicando lo que dice la derecha. Sobre todo, cuando su sector tuvo resistencias enormes a la agenda de seguridad , los tuvo en el Parlamento y los tuvo al interior del gobierno”.

Nuevamente Jara replicó: “Uno puede haber avanzado en algunas cosas, pero también hay otras en las que hemos retrocedido bastante y lo peor es que quienes estamos en política tratemos de tapar el sol con un dedo . Eso le hace mal a la política”, declaró.

Estilo “kirchnerista”

En el último debate realizado entre los candidatos, organizado por TVN, el 22 de junio, fue el ámbito económico el que generó las diferencias Tohá criticó el programa económico de Jara.

“ Tenemos recetas de los años 50, como la demanda interna que está promoviendo el PC, que son recetas como el estilo kirchnerista . Yo no creo en eso”, indicó la exministra del Interior durante el espacio del debate asignado para hablar de materia económica.

Previamente, Gonzalo Winter (FA) también apuntó contra la propuesta promovida por el PC, cuestionando que esta podría aumentar el desempleo.

Pese a ello, la exministra del Trabajo enfatizó que los ejes programáticos presentados, después de las primarias del 29 de junio, “van a tener que nutrirse con los aportes de todos los que estamos aquí presentes y las coaliciones que representamos”.