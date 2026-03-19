“Ningún beneficio para crímenes graves”: senadores PS y PPD endurecen postura por indultos y penas alternativas

En el marco del debate respecto del avance del proyecto de sustitución de penas en el Congreso y sobre los límites que debería tener el indulto presidencial, la bancada de senadores del Partido Socialista (PS) y del PPD reforzó su postura de no respaldar ningún tipo de beneficio para delitos de alta gravedad.

Al respecto, los parlamentarios recordaron que ya en 2025 impulsaron una reforma constitucional para restringir el uso del indulto presidencial, estableciendo su improcedencia en casos como crímenes de lesa humanidad, narcotráfico, crimen organizado y delitos sexuales contra menores, además de exigir sentencia firme para su otorgamiento.

La ofensiva legislativa se da en paralelo al avance del proyecto de penas alternativas, iniciativa que ha generado cuestionamientos por sus eventuales efectos en la seguridad pública. En ese contexto, senadores del PS y el PPD han ingresado 236 indicaciones, en el marco de un paquete opositor que ya bordea las 500 observaciones.

El senador Fidel Espinoza (PS) fue enfático en la postura del bloque: “Nosotros queremos informar a la opinión pública que, como bancada del PS y del Partido por la Democracia, presentamos más de 200 indicaciones que lo que buscan es evitar que este proyecto termine generando, como lo ha dicho la presidenta de nuestro partido (senadora Paulina Vodanovic), una impunidad encubierta”.

Asimismo, advirtió que la oposición será total durante la tramitación, al destacar que “nos vamos a oponer en todas las instancias, partiendo por la comisión de Derechos Humanos del Senado , nos vamos a unir para echar abajo una iniciativa que lo que estaba logrando era no solamente dejar libre, de la forma como fue aprobada en general, a los violadores de derechos humanos, sino que también a otro tipo de criminales”.

En la misma línea, el senador del PPD Ricardo Celis reforzó el rechazo a beneficios penales en delitos graves, al afirmar que “un violador que incluso haya asesinado a una mujer, si fuera diabético, podría salir a los 70 años. Eso es inadmisible y en eso estamos absolutamente de acuerdo”.

Celis señaló que la discusión debe considerar también el uso del indulto presidencial, ya que “no queremos vía de salida, no queremos bypass. Por eso, tanto el indulto presidencial como, por cierto, ese proyecto que ha horrorizado al país, deben ser revisados absolutamente ”.

En tanto, la senadora Paulina Vodanovic, presidenta del PS, señaló que “este no es un debate ideológico, es un debate de responsabilidad. No podemos abrir la puerta a beneficios que terminen favoreciendo a personas que han cometido delitos graves. Aquí lo que está en juego es la confianza en el sistema de justicia ”.

Los senadores finalizaron señalando que, tanto el debate sobre indultos como el proyecto de penas alternativas, no pueden transformarse en mecanismos que debiliten el cumplimiento de las penas, insistiendo en que la prioridad debe estar en las víctimas y en resguardar la coherencia del sistema de justicia.