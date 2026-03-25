“No comprar parafina todavía”: la recomendación de Macaya en medio de la discusión de medidas de mitigación por alzas en combustibles

En medio de la discusión en la Comisión de Hacienda del Senado de las diversas medidas de mitigación por las anunciadas alzas al diesel y la bencina, el senador Javier Macaya (UDI) realizó un llamado a la población a “no comprar parafina todavía”.

“Mientras el decreto no sea publicado, la ley no sea aprobada y publicada en el Diario Oficial, faltan dos trámites todavía, la recomendación, y esto es una recomendación ciudadana, es no comprar parafina todavía ”, señaló el senador gremialista.

“Tratar en lo posible de que se genere una postergación en ese consumo, fundamentalmente porque esa rebaja se va a ver reflejada en los próximos días. No va a ser inmediata, no es mañana”, enfatizó Macaya.

Durante esta jornada, la Comisión de Hacienda (conformada especialmente tras el anuncio de las alzas) ha estado discutiendo las diversas medidas de mitigación propuestas por el Ejecutivo para enfrentar las alzas al diesel y la bencina.

Entre otras, se encuentra un congelamiento de las tarifas del transporte público en Santiago y un subsidio a taxistas que ya habría sufrido modificaciones en su discusión en la comisión.

“Sufre modificaciones en cuanto al parámetro y registro de taxistas, transporte colectivo también. Es básicamente adelantar la fecha de inscripción de un determinado registro de transportistas colectivos de regiones que permite ampliar a un universo más grande para las regiones”, explicó sobre este último punto el parlamentario.

Alrededor de las 16.30 horas terminó la discusión de las medidas de mitigación en la Comisión de Hacienda, por lo que el proyecto ahora pasaría para su votación en la sala