“No corresponde”: diputado Santana (PS) califica de “grave” operación prioritaria de madre de la ministra Aguilera

El jefe de bancada del Partido Socialista y diputado, Juan Santana, calificó como una situación “grave” la operación prioritaria de la madre de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, aseverando que esto “no corresponde”.

Esto, luego de que La Tercera revelara que la madre de la secretaria de Estado fue operada por una fractura en el Hospital del Salvador en un tiempo menor al que usualmente toman ese tipo de atenciones.

En los registros hospitalarios se consignó que la intervención pasó por una decisión administrativa. Ante ello, Santana señaló que “ efectivamente yo creo que acá hay una necesidad de revisar, en el caso particular de esta situación, la bitácora del hospital, que va a mostrar seguramente, o va a transparentar cómo fueron los procesos que se llevaron adelante”.

“Si hubo una decisión administrativa, tal como se ha conocido en los medios de comunicación, de alterar esta lista de intervenciones en beneficio de, en este caso, de una familiar del actual ministro de Salud”, añadió.

En esa línea, calificó la situación como “delicada. Me parece que es una situación grave. Por eso creo que es importante que, en este caso, la propia institución pueda transparentar cómo se llevaron adelante los procedimientos porque yo lo quiero decir con mucha claridad y yo creo que es algo que no corresponde ”.

Además, ante la información que aseguró que un paciente falleció producto del movimiento en la lista de espera, indicó que “a propósito de este relato que ha hecho, agrava la situación. Es decir, que un paciente que se encontraba en esta lista de espera, fallezca lamentablemente agrava el que decisiones como esta finalmente se terminen tomando por argumento, por fundamentos que uno desconoce”.

“Entonces yo vuelvo a repetir yo creo que es muy importante que en este caso la institución hospitalaria pueda transparentar a través de una bitácora a la brevedad cuándo y cómo se realizaron los procesos si es que hubo una decisión administrativa por sobre los antecedentes técnicos que cualquier hospital o recinto hospitalario debiese respetar en una situación como esta”, insistió el diputado.