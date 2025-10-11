“No creo que tengamos diferencia con ella”: Boric aborda declaraciones de Tohá respecto a “complejos de izquierda” en seguridad

Mientras asistía al evento Mercado de Colores de Yungay en Santiago, el Presidente Gabriel Boric abordó las declaraciones realizadas por la exministra del Interior, Carolina Tohá, respecto a la forma que tenía la izquierda de abordar los temas de seguridad.

Durante una charla en la Escuela de Asuntos Internacionales de París, la exministra habría apuntado a los “complejos de izquierda” para abordar los temas de seguridad.

“Los complejos de izquierda, que le tienen alergia a la policía, le tienen alergia al orden público, a hacer cumplir la ley. Hacer cumplir la ley no es algo de derecha. Hacer cumplir la ley es la principal protección para los vulnerables. En el reino de la selva, quienes se salvan son los que no necesitan la ley”, habría señalado frente al auditorio.

En la imagen, la exministra del Interior, Carolina Tohá DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

También habría señalado sobre el tema que “la seguridad ha sido un tema que toman con mucha naturalidad los grupos de derecha, y les cuesta más tomar a los grupos progresistas”.

Consultado si la seguridad era un “tema de derecha” como habría señalado la exministra, Boric señaló que “esa es una interpretación de las palabras de Carolina que busca polemizar”.

“Carolina yo creo que dijo algo que en el fondo que la izquierda tiene que hacerse cargo de esto y nosotros nos hemos hecho cargo, ella como ministra del Interior se hizo cargo”, continúo.

“Así que no creo que tengamos diferencia con ella en esto y yo no estoy aquí para polemizar, sino para disfrutar con los vecinos”, concluyó al respecto.

Las declaraciones del Presidente van en línea con la respuesta que habría entregado durante la semana el Ejecutivo. La ministra vocera Camila Vallejo habría enfatizado que este gobierno habría tomado como una de sus prioridades la seguridad.

“Somos un mundo que representa el progresismo en nuestro país. En este gobierno, y justamente con el liderazgo de la exministra del interior, hemos sido un gobierno que ha aumentado más del 16% el presupuesto para seguridad, ha aumentado los recursos para nuestras policías, tanto Carabineros como la PDI", señaló durante la semana.