“No es cierto”: Jara y Kaiser se enfrentan por las votaciones del PC en los proyectos de ley sobre seguridad

Los candidatos presidenciales Johannes Kaiser (Partido Nacional Libertario) y Jeannette Jara (Pacto Unidad por Chile) protagonizaron el primer cruce en medio del debate presidencial de Anatel, en torno a la seguridad y el rol del Partido Comunista en las votaciones de las leyes que refuerzan la seguridad en el país.

Mientras abordaban sus posibles nombres para nominar en el Ministerio de Seguridad Pública, Kaiser planteó que “el Partido Comunista votó en forma sistemática en contra de los proyectos de ley de seguridad en este mismo gobierno, que era su gobierno”.

“Y hace un año atrás, atacaron a la ministra Carolina Tohá por el allanamiento en Villa Francia, donde se decomisó armamento que había participado en delitos. ¿Cuál va a ser la participación del PC en materia de seguridad en el eventual gobierno de la señora Jara?”, planteó.

Ante este emplazamiento, Jara respondió: “Lo que dijo el candidato Kaiser, sobre las leyes de seguridad votadas en el Congreso por el Partido Comunista, no es verdad. Fueron excepciones en que el PC se opuso, así que eso no es cierto”.

En esa línea, también abordó que se mencionara a los alcaldes de Cerro Navia (Mauro Tamayo), Quilicura (Paulina Bobadilla) y La Cisterna (Joel Olmos), todos oficialistas, que han solicitado mayores despliegues en materia de seguridad, y aseguró que ellos respaldan su candidatura.

“El tema de la seguridad pública es tan relevante, que en un próximo gobierno, además de un ministro tiene que haber una presidenta que lidere el proceso del combate al crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción”, dijo Jeannette Jara.

La comunista añadió que “un ministro, un nombre, un perfil, no soluciona el grave problema del crimen organizado en el país (...)”, añadió Jara, quien reiteró su intención de levantar el secreto bancario y señaló que “hay candidatos que están porque no se levante el secreto bancario”.