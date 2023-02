“No es primera vez” y “lo más grave es la intervención política”: oposición cuestiona carta firmada por Alberto Fernández donde critica a jueces y fiscales chilenos

Diversas reacciones generó la carta que el Grupo de Puebla, encabezado por el Presidente de Argentina, Alberto Fernández junto a otros 39 líderes, publicó esta jornada en apoyo al excandidato presidencial chileno, Marco Enrique-Ominami (MEO).

Esto a raíz del inicio del juicio del caso SQM en donde el cineasta es acusado por el Ministerio Público por presuntos delitos tributarios en una de las arista que se arrastra por ocho años.

En ese sentido la misiva destacó que el exabanderado del PRO “viene siendo acusado por fiscales ligados directamente al expresidente de derecha Sebastián Piñera. Marco ha negado estas acusaciones y ha pedido concurrir a un juicio justo, con jueces imparciales, donde pueda demostrar la falsedad de las acusaciones”.

“Acusar y no haber permitido el juicio por 8 años, es una inadmisible forma de perseguir un liderazgo”, agregaron. Y sostuvieron que en el juicio hay “fiscales con dedicación exclusiva, y con gran apoyo mediático y financiero, han ido dilatando el juicio”.

Al respecto el senador UDI e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Alta, Iván Moreira indicó que “lo más grave aquí no es la declaración del Grupo de Puebla, aquí lo más grave es la intervención política que hace el Presidente Fernández de Argentina y claramente es una intromisión en los asuntos internos de Chile y del Poder Judicial y del Ministerio Público”.

“Decirle al gobierno y a la Cancillería que queremos verlos pidiéndole explicaciones al Presidente Fernández de esta clara intromisión de los asuntos judiciales chilenos, eso no procede”, cerró.

Por su parte la diputada Sofía Cid (RN) opinó que “no es primera vez que el Presidente de Argentina opina o cuestiona procesos judiciales, sobre todo cuando no son afines con sus intereses. Por eso no me parece que sean relevantes sus dichos. Lo que sí, nuevamente queda en evidencia que para un importante sector de la izquierda latinoamericana se ha vuelto incomoda la separación de poderes del estado, sobre todo la independencia del poder judicial”.

A su vez, el diputado UDI Juan Fuenzalida (Distrito 5) aseguró que “no se puede esperar otra cosa de un presidente que ha avalado la corrupción en su país y que, por lo tanto, apoya este tipo de situaciones y critica el funcionamiento de uno de los poderes del Estado de Chile. Le diría al Presidente Fernández que mejor se preocupe de la situación económica, de seguridad y de corrupción que hay en su país y que deje funcionar a la justicia chilena como corresponde”