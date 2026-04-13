“No está la piscina para darse gustitos como esos”: Parisi recrimina almuerzo de Kast con excompañeros en La Moneda

“ No está la piscina para darse gustitos como esos ”. Con esta frase, el excandidato presidencial Franco Parisi se sumó a la controversia generada por el almuerzo que el Presidente José Antonio Kast sostuvo con excompañeros de Derecho de la Universidad Católica en el Palacio de La Moneda, cuestionando tanto la oportunidad como el contexto en que se realizó la actividad.

En conversación con el programa radial Palabras Sacan Palabras de Radio Futuro, el líder del Partido de la Gente (PDG) señaló que el actual escenario económico y social exige mayor prudencia por parte de las autoridades.

“Está muy sensible el ambiente para estar haciendo almuerzos de camaradería. Estoy seguro que algunos de los compañeros del Presidente podrían haberlo invitado a su casa”, afirmó.

En esa línea, Parisi fue enfático en su crítica al encuentro realizado el pasado viernes 10 de abril, apuntando a la señal pública que transmite este tipo de actividades.

“ Es mejor evitar problemas. Si no hay plata, no hay plata para todos ”, sostuvo.

El almuerzo encabezado por el Mandatario se desarrolló en dependencias del Palacio de Gobierno, actividad que fue de carácter privada y generó cuestionamientos desde la oposición, particularmente por la eventual utilización de recursos fiscales.

En ese contexto, los diputados socialistas Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini presentaron una denuncia ante la Contraloría General de la República, con el objetivo de esclarecer si se emplearon fondos públicos en la organización del evento.

Daniella Cicardini y Daniel Manouchehri Dedvi Missene

Tal requerimiento busca precisar aspectos como la naturaleza de la reunión, la lista de asistentes, los costos involucrados, el uso de dependencias y personal de La Moneda, así como eventuales reembolsos.

Desde el Ejecutivo, la ministra secretaria general de Gobierno, Mara Sedini, abordó la polémica durante un punto de prensa, donde aseguró que el encuentro fue financiado íntegramente por el propio Jefe de Estado.

“Les puedo asegurar que ese almuerzo fue financiado por el Presidente de la República con sus medios propios”, declaró, añadiendo que los detalles serán entregados formalmente al ente fiscalizador.

No obstante, la vocera evitó profundizar respecto a otros costos asociados, como el uso de funcionarios o servicios del Palacio, señalando que esa información será parte de la respuesta institucional.