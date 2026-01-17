SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    “No hay excusas”: ministro del Trabajo defiende sala cuna y pide aprobarlo antes de fin de gobierno

    Giorgio Boccardo destacó que los proyectos impulsados durante el gobierno de Boric, incluyendo el aumento del salario mínimo y el proyecto de sala cuna, continuarán su tramitación pese a la llegada del presidente electo José Antonio Kast.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    Ministro del Trabajo defiende sala cuna y pide aprobarlo antes de fin de gobierno: “No hay excusas” MARIO TELLEZ

    El ministro del Trabajo y Previsión Social, Giorgio Boccardo, afirmó que esperan que las reformas de pensiones, la legislación laboral y el proyecto de sala cuna impulsados durante el gobierno de Gabriel Boric se mantengan tras la llegada del presidente electo José Antonio Kast.

    Boccardo subrayó que no hay excusas para retrasar la aprobación de la sala cuna y que las políticas laborales y sociales en implementación deben continuar sin generar costos adicionales para empleadores ni familias.

    En entrevista con CHV Noticias, Boccardo aseguró que esperan que las leyes ya aprobadas se mantengan vigentes tras la transición de gobierno. “Esperamos que tanto las reformas de salario mínimo, de 40 horas y de pensiones, que además están en plena implementación, se mantengan en el tiempo”, dijo el secretario de Estado, destacando que el presidente electo ha señalado públicamente su intención de respetar las leyes ya promulgadas.

    Boccardo también hizo un llamado a avanzar con el proyecto de sala cuna, destacando su carácter ciudadano y el impacto positivo que tiene sobre las familias y los empleadores.

    Según el ministro, las condiciones de la iniciativa fueron diseñadas para evitar costos sociales y económicos, incluyendo cotizaciones graduales y ajustes para jardines y salas cunas privadas, además del fortalecimiento de las salas cunas públicas. “No hay ninguna excusa para que no aprobemos la sala cuna en estas semanas que quedan, porque los efectos positivos que tiene son relevantes”, afirmó.

    El titular de Trabajo subrayó que la agenda laboral también incluye la negociación multinivel, un mecanismo que busca reconocer distintas realidades productivas en el país y otorgar mayor flexibilidad en las condiciones laborales de empresas y gremios.

    Según Boccardo, este modelo permite pactos de jornada más ajustados a cada sector, mejora los salarios y al mismo tiempo impulsa la productividad, a diferencia de críticas previas que apuntaban a posibles rigideces o impactos negativos para los empleadores.

    Finalmente, el ministro destacó que otras políticas sociales, como el subsidio unificado al empleo, que beneficia a mujeres jóvenes, personas mayores y personas con discapacidad en PyMEs, también deberían continuar. “Creemos que tenemos bastante acuerdo con la oposición para aprobarlo y será una herramienta útil para cualquier gobierno que asuma”, señaló Boccardo.

