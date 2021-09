“No se ha actualizado el sistema”: constituyentes responden a denuncia de diputados de Chile Podemos Más sobre uso del IFE

“Hay un tema que no se ha actualizado el sistema”. Así respondió la convencional Damaris Abarca (Ind., cupo CS) a la denuncia que hicieron este martes los diputados Cristián Labbé (UDI) y Karin Luck (RN).

Los parlamentarios señalaron a La Segunda que 12 integrantes de la Convención Constitucional -pertenecientes a la Lista del Pueblo y al Frente Amplio- habrían hecho uso del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) pese a recibir una remuneración de $2,5 millones por su labor en el órgano constituyente.

Abarca fue consultada por el tema esta tarde -al igual que algunos de sus pares mencionados en esta denuncia- y aseguró que “no es un tema de probidad” si no que no se habría actualizado la información en el Registro Social de Hogares (RSH).

“Soy deportista, por lo tanto, en algún momento obvio que recibimos IFE, como el 80% o 90% de los chilenos. Ahora, acá hay un tema de no actualización y esto fue que probablemente tomó junio. Nosotros recibimos recién la dieta (como convencionales) a fines de julio, entonces hay un tema que no se ha actualizado el sistema”, afirmó.

Además, señaló que “recién me entero y de verdad en mi cuenta no tengo el IFE”.

En la misma línea, su par Valentina Miranda (PC) manifestó que “efectivamente el sistema debería haberse actualizado de manera espontánea. Nosotros recibimos nuestro sueldo el 4 de agosto, el Registro Social de Hogares se pagó el 3 de agosto. En el caso mío yo no lo recibí, lo recibió mi madre que es jefa de hogar y yo decidí retirarme de su ficha de su Registro Social de Hogares precisamente porque me di cuenta que cursó el pago de julio”.

“Contraloría denunció un desfase de 5 meses en la actualización de datos. Entonces, efectivamente el mes pasado cursó el pago del IFE a mi madre, que es quien postuló porque yo era carga de ella (...). Salí de manera inmediata una vez que me dí cuenta de que no se había actualizado de manera automática. Claro, mi madre lo percibe, pero yo no recibí ningún peso”, reforzó la integrante de la Convención y añadió: “Ya no es nuestra responsabilidad que el sistema no se haya actualizado y que se haya cursado el pago”.

Dichos que luego reforzó en un comunicado publicado en sus redes sociales.

En tanto, la convencional Camila Zárate (Lista del Pueblo) manifestó que “no tenía información sobre que la información de mi renta no se actualiza automáticamente. Lo digo porque antes se había actualizado automáticamente mi RSH”.

“Estaba recibiendo el beneficio porque estaba cesante. Insisto en que nunca he trabajado antes en el servicio público y he realizado aquellos trámites que me han dicho que debo hacer hasta ahora. Pero desconocía que debía hacer la actualización del RSH, me acabo de enterar y me voy a asesorar para hacer la devolución respectiva del IFE con esta nueva renta de los últimos dos meses”, agregó.

Su par de lista, Cristóbal Andrade, también respondió a la acusación a través de su cuenta de Twitter. “Renuncié a mi trabajo en junio de 2021, recibí el IFE en mayo y junio (...). El de julio y agosto están en mi cuenta rut porque no corresponde que lo gaste. Son 2 pagos de $177 mil pesos. Serán devueltos o donados a una entidad que lo necesite”, tuiteó.