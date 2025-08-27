“Es un político avezado, lo que hace es con un sentido”: DC y PS ponen en duda el apoyo de Carmona a Jara

Las críticas de Lautaro Carmona hacia la administración de Mario Marcel en el Ministerio de Hacienda escalaron hasta los cimientos de la candidatura presidencial de Jeannette Jara.

En el Socialismo Democrático apuntan a que las múltiples declaraciones del timonel comunista afectan a la campaña de la candidata. Así lo remarcó el senador Ricardo Lagos Weber (PPD), miembro del comando de Jara, quien señaló que “es como que no termina de convencerle que la candidata es de sus filas y no está dispuesto a respaldarla”. Luego añadió: “Tal vez hay algunos que no ven ningún futuro” en la candidatura.

Reproches que también levantó el secretario general del Partido Socialista, Camilo Escalona, que en diálogo con La Tercera, también indicó que las declaraciones de Carmona son un golpe para el Presidente Gabriel Boric.

Lejos de frenar la polémica, este miércoles, en conversación con radio Cooperativa, la presidenta del PS, Paulina Vodanovic insistió en los cuestionamientos al apoyo de Carmona a Jara.

“Uno entiende que es un político avezado, con el que uno podrá tener diferencias, pero que no se puede dudar de su historial en la política, lo que hace es con un sentido político, claramente no es el de apoyar a la candidata”, reprochó la senadora.

En esa línea, manifestó que la responsabilidad que debe asumir el bloque oficialista de cara a las presidenciales, “no se condice con esta actitud infantil de ser dirigentes y de estar en pendencias, en reyertas totalmente inútiles”.

A la controversia se sumó la Democracia Cristiana, el último partido que se plegó a la candidatura de Jara. El timonel interino de la Falange, Francisco Huenchumilla, compartió la teoría de Vodanovic.

En ese sentido, detalló: “En 2025, tú ves que hay una coalición de centro-izquierda que fue capaz de colocarse de acuerdo. Por lo tanto, ahora hay estos ripios, que son propios, digamos, de la lucha política, pero que en el caso del Partido Comunista, yo digo que es un partido racional, que probablemente no da puntadas sin hilo".

Y concluyó: “Tiendo a pensar, como dice Paulina, que aquí hay una movida de otra naturaleza”.

Al ser consultado por las motivaciones de Carmona, el senador remarcó: “Bueno, precisamente el que estemos hoy día discutiendo eso, y pensando por qué el Partido Comunista hace una movida en su dirigente histórico y con amplia experiencia. Entonces, yo creo que Lautaro tiene que dar una explicación. No correspondería que yo empezara a especular cuál es la intencionalidad política que tiene Lautaro cuando hace ese tipo de comentario".