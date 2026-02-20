“No sé si es tan sencillo poder hacer valer responsabilidades políticas cuando Marcel ya no está”: García por déficit fiscal

Continúan las críticas del gobierno entrante al saliente por el déficit fiscal. Ahora el futuro ministro de la Segpres, José García, se lanzó contra el jefe de la billetera fiscal, Nicolás Grau, y su antecesor, Mario Marcel.

“Los números fiscales nos sorprendieron para mal. 2,8% de déficit efectivo, 3,6% sobre el Producto Interno Bruto (PIB) de déficit en el mediano plazo. Son cifras alarmantes y por lo tanto el nuevo gobierno, el nuevo ministro de Hacienda va a tener que arbitrar todas las medidas necesarias para lograr que podamos disminuir significativamente esas cifras. Son desequilibrios fiscales demasiado grandes, demasiado fuertes”, aseguró el futuro secretario de Estado.

En esa línea explicó que para que eso se pueda corregir, “es muy importante que la ciudadanía sepa que probablemente vamos a tener una disminución en el gasto, va a haber que hacer un recorte en el gasto que ya también ha sido anunciado por el ministro de Hacienda, pero lo central es también poner al país en marcha, que la economía vuelva a crecer a tasas más altas”.

“Esperamos crecer no de la noche a la mañana pero en un plazo prudente, uno o dos años más estar creciendo al 4%”, sostuvo.

“Ese crecimiento de la economía es el que nos permitirá tener mayores ingresos fiscales y de esa manera se podrá financiar y equilibrar las cuentas fiscales. Por eso, probablemente los primeros anuncios que se hagan una vez estando ya en el gobierno van a ir precisamente en esa dirección”, añadió.

Al ser consultado sobre la eventual acusación constitucional que bancadas de oposición evalúan levantar contra Grau, García sostuvo: “Yo entiendo que primero lo van a llamar para pedirle explicaciones, porque el compromiso del Ejecutivo cuando asumió era terminar con un desequilibrio fiscal, con un déficit fiscal de 1,1″.

“Finalmente fue 3,6, pero entre medio tuvimos al ministro Mario Marcel y finalmente al ministro Grau. Entonces no sé si es tan sencillo poder hacer valer las responsabilidades políticas cuando el ministro Marcel ya no está y cuando el ministro Grau solo estuvo los últimos meses”, cerró.