“Nuestro modelo económico se agotó”: Marco Enríquez-Ominami lanza su programa económico

A las 11.00 horas de este jueves, en el Hotel Hyatt Centric, en Las Condes, el candidato presidencial independiente Marco Enríquez-Ominami presentará su programa económico, de cara a la elección del 16 de noviembre.

El documento recibe el nombre de “Nueva alianza entre el Estado y el mercado para enderezar la economía y empleo”. Ahí, según adelantó su comando, se plantea una serie de medidas para retomar el crecimiento y promover un nuevo pacto político, económico y social basado en la certeza jurídica, la inversión y el desarrollo inclusivo.

“Nuestro modelo económico se agotó. Entre otras razones, porque la ola que nos favoreció en los 90 y el 2000 cambió a una ola de una globalización desideologizada. Hoy estamos en un mundo con bloques que están o en guerra económica o literalmente en guerra. Esa ola hoy es distinta. Son economías que se reindustrializan, como Europa, o que se cierran, como Estados Unidos. Por tanto, tenemos un escenario de alta vulnerabilidad para Chile (...). Tenemos que construir un nuevo económico y político”, dijo el abanderado.

“Tengo la firme convicción de que para tener un Estado protector y estratega, se requieren dos cosas: un plan económico, que anunciaremos este jueves y una propuesta de nuevas instituciones financieras, que anunciaremos el 14 de octubre ante Enade”, agregó.

Entre sus propuestas, adelantó, está una reforma tributaria que “recaudará poco menos de 4% y que apalancará recursos privados para completar un 9% del PIB en cuatro años. Vale decir, 3,5 vía reforma tributaria y 5 y tanto para la inversión privada”.