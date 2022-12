Nueva Constitución: oficialismo empuja el plebiscito ante la imposibilidad de llegar a acuerdo y la oposición insiste en expertos con voto designados por el Congreso

Pasadas las 19.00 horas de este domingo los negociadores de la alianza de gobierno llegaron hasta la casa de la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, para tener un encuentro antes de que este lunes se reactiven las conversaciones que pretenden llegar a un acuerdo que habilite un proceso constituyente 2.0.

Los dirigentes de partido de la alianza de gobierno llegaron a esa cita con decepción y frustración. La semana que acaba de terminar culminó con un rotundo fracaso de la mesa al no poder cerrar con éxito el acuerdo. En cuatro días de intensas tratativas -que acumularon casi 40 horas de conversaciones- ninguna de las fuerzas políticas logró ceder para llegar a consenso.

De hecho hubo tres instancias en que se estuvo a punto de cerrar un acuerdo. La primera fue el martes en la noche. Ese día el oficialismo casi aceptó un órgano mixto de 70 electos y 36 expertos designados por el Congreso. La negativa del presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez, y de otros sectores del oficialismo tiró por la borda esa alternativa.

Luego el miércoles la alianza de gobierno reflotó la propuesta original de Chile Vamos: un órgano 100% electo con 50 escaños elegidos con las reglas electorales del Senado. El rechazo de RN y de Amarillos frustró ese segundo intento de acuerdo.

La última oportunidad llegó el viernes en la noche. Ese día el oficialismo comentaba que estaban a un centímetro de que hubiera acuerdo. La última idea fue un órgano 100% electo, pero con un proceso mixto. Eso se traducía en un organismo de 70 escaños electos en urnas y 30 expertos que tendrían incidencia real con voto en algunas instancias específicas.

Una de esas sería la armonización del texto y la elaboración de las normas transitorias. Además se propuso, pese a que no tomó fuerza, que los expertos tuvieran un rol vinculante en aspectos de la redacción de las normas que tuvieran que ver con las 12 bases institucionales que ya acordaron los partidos.

Nuevamente el rechazo de Amarillos y Chile Vamos sepultó cualquier señal de acuerdo. Ese día la dura postura de RN a favor del órgano mixto con expertos con voto durante todo el proceso del órgano redactor fue clave para que la mesa culminara su semana, nuevamente, sin resultados.

Al cierre de esta edición, fuentes oficialistas comentaban que el escenario de la mesa negociadora no había cambiado. La alianza de gobierno, hasta antes de la reunión donde Vodanovic, pretendía volver a insistir con su fórmula que le daba voto a los expertos en partes específicas del proceso y además van a revivir la propuesta de que los expertos sean electos. Esto, a pesar de que Chile Vamos y Amarillos habían dejado claro que ellos no aceptarán que haya “expertos de primera y segunda categoría” y que no querían llevar a los especialistas a competir en lógica electoral.

El oficialismo solo está dispuesto a que los expertos que designe el Congreso tengan voto si son ratificados de alguna forma en las urnas. Para eso, semanas atrás, han propuesto a la oposición una serie de alternativas las cuales volverán a revivirse, con la esperanza de que esta vez puedan tener mejor acogida. De hecho el mismo presidente de la UDI, Javier Macaya, propuso que los especialistas designados por el Parlamento sean ratificados en una especia de plebiscito. La idea no tuvo respaldo.

Otra de esas opciones es que los expertos compitan en una lista cerrada nacional, algo que incluso ya se conversaba en la mesa a mediados de septiembre. “Podría flotar, podríamos discutirlo, conversarlo. Pidámosles a ellos que si flota la posibilidad de elegir expertos, sea con voto”, afirmó el representante de Amarillos, Cristián Warnken, en Mesa Central de T13.

“Lo firmo ahora”, bromeó Ibáñez. El diputado añadió: “Estoy de acuerdo, si eso resuelve el problema de los expertos con derecho a voto, que lo queremos y lo creemos necesario, me parece una idea genial”.

El timonel de RN, Francisco Chahuán, quien también estaba en el panel mostró distancia de la idea. Su partido cree que el objetivo de incluir expertos es que se alejen de la lógica del rendimiento electoral. “Será parte de la conversación que tendremos y en ese sentido soy prudente, porque esas conversaciones hay que hacerlas en la mesa. No hay que caer en la tentación de adelantar ideas”, dijo Chahuán al ser consultado por la idea de las listas nacionales de expertos.

Por su parte, en Estado Nacional de TVN, la timonel del PPD, Natalia Piergentili, dijo que “hay que perderle el miedo la ciudadanía”. A su juicio “no es mala idea que tengamos convencionales 100% electos y que si tenemos expertos también los defina la ciudadanía”.

El presidente de RD también apoyó esa idea, a pesar de que Chile Vamos ya la ha rechazado varias veces. “Si vamos a poner un protagonismo importante en el Congreso Nacional para la redacción de una nueva y buena Constitución, entramos en un pie forzado y negativo. Nosotros decimos que esté en los expertos, sí, pero que pasen por ratificación ciudadana”, afirmó el senador Juan Ignacio Latorre en el mismo panel de TVN.

Chile Vamos no soltará el órgano mixto

La oposición no va a moverse del órgano mixto. Así lo confirman fuentes del sector. De hecho el mismo Chahuán lo dejó bien claro el viernes en la mañana. “Si acá no hay un órgano mixto, por lo menos este presidente de partido no está dispuesto a firmar ningún acuerdo”, dijo el senador.

La derecha estaba esperando un último antecedente para afinar su estrategia para la reunión de este lunes. Se trata del resultado de la última encuesta Cadem. El sondeo, según fuentes de la oposición, trae buenos resultados -casi un 60%- respecto de los apoyos a un órgano mixto que combine representantes electos y expertos designados.

Con esa dato en la mano, los negociadores de Chile Vamos insistirán en que el organismo híbrido es lo que tiene más apoyo ciudadano. Si eso es lo que muestran las encuestas, agrega una fuente del sector, el oficialismo debería aceptar de una vez por todas que esta es la única salida posible.

Sin embargo se ve muy difícil que el oficialismo acepte un órgano mixto ya que sus bancadas de diputados y senadores comunicaron que no votarán por un mecanismo de ese tipo. Sin 4/7 en el Congreso, la reforma constitucional que habilite el nuevo proceso constituyente será todo un fracaso.

La paradoja es que Chile Vamos están en la misma situación. Sus diputados y senadores -sobre todo los de RN- ya comunicaron que sus votos solo estarán para apoyar un órgano mixto.

Como el escenario sigue muy adverso y el acuerdo cada vez más lejos, el oficialismo está empujando realizar un plebiscito sobre mecanismo. Ante la imposibilidad de los partidos de llegar a acuerdo, dicen los negociadores de la alianza de gobierno, entonces que la gente decida. El problema es que Chile Vamos también rechaza esta alternativa. Este domingo, sin embargo, el diputado de Amarillos, Andrés Jouannet, se mostró abierto a la opción. “Podría ser, yo no tengo problema con eso”, afirmó el parlamentario en Mega.