Paulina Núñez (RN): “Tendremos una mayoría si es que la trabajamos de buena manera”

“Lo que no puede pasar es que no tengamos ley”, dijo la titular del Senado, Paulina Núñez, quien en la reunión con el Presidente de la República, José Antonio Kast, le pidió poner como prioridad el proyecto de sala cuna universal.

En entrevista con Desde La Redacción de La Tercera, la senadora RN, quien se convirtió en la quinta mujer en asumir la presidencia de la Cámara Alta, dijo que está abierta a que haya una implementación gradual, a modo de aprobar esta iniciativa.

Como oficialismo presiden el Senado y la Cámara, ¿supongo que no hay excusas para avanzar en sus prioridades?

Si no es ahora, no es nunca. No hay excusa para no ponernos de acuerdo, no hay excusa para poder priorizar lo que evidentemente hoy día, a mi juicio, no requiere diagnóstico. La migración irregular, el crimen organizado, el orden público… A nosotros nos toca con el presidente de la Cámara conducir de la mejor manera, y eso siempre va a ser con respeto, con diálogo.

¿Cuántos votos contabiliza el oficialismo en el Senado? Podría rápidamente contar 24 o 23, pero si descontamos a Matías Walker bajan. No estoy contando a Alejandro Kusanovic, que puede tener razones personales para no estar con ustedes, pero Vanessa Kaiser tiene una definición partidaria. Miguel Ángel Calisto es independiente. ¿Están en minoría?

Sí, pero creo que hay unas cuatro personas con las que habría que ir conversando (Walker, Kusanovic, Kaiser y Calisto), contándoles en qué está el gobierno. Con algunos puede que no nos vayamos a encontrar o que el gobierno no se vaya a encontrar con ellos, pero creo que, en lo principal, ellos van a estar de todas maneras. En esos temas espero que esté al menos el Socialismo Democrático, pensando en la oposición. Creo que nosotros tenemos una mayoría si es que la trabajamos de buena manera, porque para mí en democracia las formas y el fondo son vitales. Yo tengo harta esperanza de que este acuerdo de gobernabilidad en el Senado se vaya traduciendo en una forma de trabajar en que se haga todo con mucho respeto, con mucha inclusión, socializando todo, porque además, objetivamente, si miramos la Cámara, yo me alegro de que esté Jorge Alessandri conduciendo, pero allí la cosa es bien distinta.

Hay un tema que usted heredó como presidenta del Senado. El proyecto que conmuta penas. Usted votó a favor.

Sí, y después, cuando nos dimos cuenta, sinceramente lo catalogamos, varios de nosotros, como un error político. Desde Renovación Nacional, con diputados y senadores, ingresamos indicaciones para que ese proyecto no salga y no sea ley así como está. Y es un error político.

Pero este proyecto se discutió varias veces en el Senado, no fue solamente una sesión. El exministro de Justicia Jaime Gajardo advirtió concretamente que esto podía beneficiar al psicópata de Alto Hospicio. Incluso, Mauricio Hernández Norambuena, que es el único condenado en prisión por el asesinato de Jaime Guzmán. También se pidió que el proyecto fuera revisado en la Comisión de Constitución.

Cuando uno quiere solicitar un cambio, lo hace en el pleno y muchas de estas votaciones requieren unanimidad… A todo esto, eventualmente alguien en la sala el martes, cuando sesionemos con esta nueva conformación del Senado, podría pedir una ampliación del plazo de indicaciones, para que los nuevos senadores también se hagan parte y revisen el proyecto. Por eso lo digo, cuando uno comete un error, lo primero que tiene que hacer es reconocer ese error y enmendarlo. Ahora, cuando uno comete un error de buena fe, por negligencia, o comete un error de mala fe, también es bien distinto.

A propósito de las entrevistas que concedió el presidente, ¿le gusta esto de que se revise el indulto a uniformados en el marco del estallido social?

Yo soy la presidenta del Senado. Si el Presidente de la República tiene esta herramienta, que es facultad presidencial, obviamente no voy a ser yo la que la cuestione. Al contrario, creo que ni siquiera podría emitir mi opinión.

¿Y en el proyecto de sala cuna universal? El gobierno dice que no está financiado.

Bueno, pero cuando uno llega al Ejecutivo y se hace cargo, lo primero que tiene que hacer es ver cómo ir financiando algunas cuestiones. Nadie, lógicamente, está pidiendo que resolvamos un tema que viene de años de un día para otro. Yo lo que estoy pidiendo es que tengamos ley. Y esa ley puede, efectivamente, venir de un transitorio o alguna norma que establezca una gradualidad, una cobertura gradual y, por lo tanto, recursos graduales.

En algo que tiene que ver con su partido, ¿Andrea Balladares es nombre de consenso para presidir RN?

Vivan las mujeres cuando nos ponemos de acuerdo. Aquí hubo distintos acuerdos y yo estoy feliz de que tengamos a María José Gatica como jefa de nuestro comité, me llena de orgullo que Andrea Balladares sea la primera mujer presidenta del partido y que por supuesto yo esté aquí en el Senado. Hablo también de la senadora Camila Flores, que ella va a estar en la Comisión de Defensa, pero llega al Senado también después de muchos años de experiencia. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando nosotras nos ponemos de acuerdo y tomamos conciencia que nos toca hacernos cargo, dentro de RN va a haber espacio para todas y, por qué no decirlo, de esa manera se va ordenando también el partido para abajo.