Política

Obligada a intervenir: peleas internas del comando hacen crujir diseño de campaña y Jara llama la atención a su equipo

Desde Punta Arenas, la abanderada presidencial del oficialismo tuvo que referirse a la pugna entre Ricardo Lagos Weber (PPD) y Bárbara Figueroa (PC) por los dichos de Carmona. "Yo no soy la mamá de ninguno de los dirigentes de los partidos", dijo también sobre el timonel de su partido.

David TralmaPor 
David Tralma
13 Agosto 2025 La candidata presidencial Jeannette Jara, anuncio su gira por el pais en el frontis de su comando. Foto: Andres Perez Andres Perez

Tras complejas semanas de la campaña presidencial de Jeannette Jara (PC), este martes la integrante del comité estratégico de la cruzada electoral, Bárbara Figueroa (PC), emplazó en duros términos a otro integrante del comando: Ricardo Lagos Weber (PPD), quien se ha convertido en el principal vocero de la carrera a La Moneda de la exministra.

La polémica giró en torno al timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien, desde Ciudad de México, este domingo puso en apuros a Jara al criticar la gestión del saliente ministro de Hacienda, Mario Marcel.

El disparo del timonel comunista cayó pésimo en el Socialismo Democrático y desde el comando Lagos Weber acusó que el timonel del PC estaba “aportillando” la campaña presidencial de Jara.

Aquello enardeció los ánimos en el PC. Este martes, en radio Cooperativa, Figueroa, quien fue generalísima de la cruzada en las primarias, apuntó contra el portavoz de Jara: “En el caso del senador Lagos Weber, lo que uno esperaría es que como vocero del comando hable de la agenda de la candidata y no que esté dándole respuesta a los presidentes de los partidos, porque no le compete esa función. No es vocero de la coalición, es vocero de la candidatura, y por lo tanto su labor principal es hablar respecto de lo que está haciendo la candidata”.

Tras conocer su declaración, dentro del comando comenzaron los lamentos. “Una cosa es que un dirigente de afuera critique la campaña, pero otra distinta es que dos miembros del comando se pongan a pelear en público”, cuestionó con preocupación uno de los personeros apostados en Londres 76, a cuya idea suscriben otros dos dirigentes que están en la cruzada.

La discusión entre Figueroa y Lagos Weber forzó a Jara a intervenir, desde su gira en Punta Arenas. Originalmente, en la zona sur del país la candidata pretendía presentar su plan de empleabilidad, pero la contingencia la llevó a centrar su alocución con los medios de la zona en la polémica, dejando de lado el diseño original del despliegue de la candidatura en las regiones.

“Los esfuerzos que tenemos que concentrar tienen mucho más que ver con dar respuesta a los problemas que Chile tiene a que estar discutiendo entre los distintos dirigentes de los partidos. Ese es mi énfasis y, si es necesario, que lo tenga que hacer presente nuevamente, apenas vuelva a Santiago voy a tener que hacer un esfuerzo en ese sentido”, partió diciendo Jara, en alusión a una posible reunión que deba sostener con los integrantes de su comando cuando regrese a la capital.

Luego, en referencia al caos que se desencadenó tras la crítica de Carmona a Marcel, agregó: “Aquí cada uno es responsable de sus propios dichos. Hay muchas personas que tienen opiniones distintas, que pueden ser válidas, pero el punto es si son oportunas y si son las vías más adecuadas o no. Cada uno de los que está opinando, por un lado y por el otro, son todos adultos”.

Yo les pediría que se concentren en la campaña: el proyecto político adversarial está al frente. Yo lo que haría es pedir esa concentración. Yo no soy la mamá de ninguno de los dirigentes de los partidos, quiero ser Presidenta de Chile”, complementó, finalmente, la abanderada presidencial del oficialismo, en un claro llamado al orden interno de quienes respaldan su candidatura.

La fuerte pugna dentro del comando generó una fractura expuesta en el diseño de campaña de la abanderada. La idea, transmiten en Londres 76, era que Jara respondiera, a lo más, a la polémica lanzada por Carmona en su paso por Punta Arenas. Sin embargo, se vio obligada a poner paños fríos a la disputa entre integrantes de su propio equipo.

Reunión privada

Los constantes roces en el oficialismo, respecto de la campaña de Jara, han preocupado a miembros del comité estratégico. Este lunes, el equipo que coordina el sociólogo Darío Quiroga se reunión por casi dos horas en el sexto piso de Londres 76.

Allí, la timonel del Frente Amplio, Constanza Martínez, puso sobre la mesa que las críticas y el fuego amigo contra Jara y su comando no colaboran a la cruzada electoral, en referencia también a los cuestionamientos que han surgido estos días desde el Socialismo Democrático en contra de Quiroga y la encargada programática, Camila Miranda (FA).

Conocedores del encuentro dan cuenta que desde el comando se evitó ahondar en esas polémicas. Esto porque tienen asumido que, durante la campaña, uno de los flancos constantes que tendrán que enfrentar son las cuñas y declaraciones del mismo oficialismo contra los personeros de Londres 76.

En ese sentido, ante cada crítica que ha surgido la apuesta siempre ha sido la de desdramatizar e, incluso, buscar acercamientos con quienes vociferan las recriminaciones, como lo suele hacer Jara.

Por lo mismo, el cruce público entre Figueroa y Lagos Weber dejó en una posición incómoda -que previamente no habían experimentado- al comando de Jeannette Jara.

