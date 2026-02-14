SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Oposición carga contra Eidelstein (PC) tras nombramiento de exasesora: de acusaciones de “amarre” a posible citación al parlamento

    Jessica Tapia, exasesora y exdirectora en la Universidad Arcis, fue nombrada como directora del departamento de Estudios y Análisis de la subsecretaria de Fuerzas Armadas, a menos de un mes del cambio de administración y en un puesto en grado de "planta".

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Oposición carga contra Eidelstein (PC) tras nombramiento de exasesora: de acusaciones de “amarre” a posible citación al parlamento

    Críticas desde la oposición recibió el actual subsecretario de las Fuerzas Armadas, Galo Eidelstein (PC), tras conocerse el nombramiento de una exasesora suya, Jessica Tapia, como directora del Departamento de Estudios y Análisis, esto a menos de un mes del cambio de mando.

    Tapia, quien llegó en 2022 durante la administración de Eidelstein, habría estado en un principio en calidad de contrata como integrante del gabinete del subsecretario.

    Tras algunos ascensos y extensiones de su contrata, finalmente a finales de enero de 2026 habría ganado el concurso que la llevaría a ser directora del Departamento de Estudio y Análisis, además de pasar a “planta” y aumentar su remuneración.

    Críticas desde la oposición

    Precisamente este último hecho es el que ha generado críticas por parte de los parlamentarios opositores, que acusaron al gobierno de un “amarre de última hora”.

    Así lo resaltó por ejemplo el diputado Agustín Romero (Republicano), quien en una publicación en X escribió: “A semanas de dejar el cargo, el subsecretario Eidelstein (PC) nombra a una exasesora en un puesto clave y de planta. Otra vez el ‘amarre’ de última hora. El Estado no es agencia de empleos del FA y del PC. ¿Usted está de acuerdo con asegurar cargos a cercanos al FA y el PC?“.

    El diputado Agustín Romero (Republicano) DEDVI MISSENE

    Desde la bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) también cargaron contra la militancia de Eidelstein. La subjefa de bancada, Flor Weisse, y el diputado electo por Los Ríos, Omar Sabat, acusaron al Partido Comunista de “intervenir directamente las Fuerzas Armadas”.

    “Lo que está ocurriendo en la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas y en el Ministerio de Defensa no sólo es grave por el momento en que se están realizando estos nombramientos, sino que también por la evidente estrategia que existe detrás, al designar en cada uno de los cargos a personas con un claro perfil ideológico. Aquí no estamos frente a una decisión técnica, como lo pretende hacer creer el Gobierno, sino que ante una operación política clara y evidente por parte del Partido Comunista, con un ánimo de intervenir las FF.AA antes de dejar el poder”, acusaron los legisladores gremialistas.

    En ese contexto, los diputados solicitaron al próximo gobierno dejar sin efecto estos nombramientos. “El Ministerio de Defensa no puede transformarse en una plataforma de activismo ideológico ni en una bolsa de empleo para operadores políticos, en este caso de izquierda y del PC”, agregaron al respecto.

    La diputada Flor Weisse (UDI) RAUL ZAMORA/ATON CHILE

    Posible llamado a la Comisión de Defensa

    Desde la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados también abordaron la situación con el nombramiento de Tapia.

    El parlamentario reelecto Roberto Arroyo (PSC) señaló que están “evaluando citar al subsecretario Galo Eidelstein a la Comisión de Defensa, porque nombramientos de última hora en un área tan sensible como Defensa generan dudas legítimas sobre criterios técnicos, transparencia y oportunidad”.

    Aquí no buscamos polémica, sino claridad. La ciudadanía merece saber que las decisiones en materia de seguridad y defensa se toman con responsabilidad, profesionalismo y sin sesgos políticos, especialmente al término de un gobierno”, agregó el parlamentario por el Biobío.

    El diputado Roberto Arroyo (PSC).

    Por su parte, aunque descartó que desde el Partido Republicano estuvieran evaluando “sesiones especiales” sobre este tema, Luis Fernando Sánchez señaló que están “trabajando con los equipos del gobierno entrante para ver cómo podemos solucionar los problemas que están dejando las autoridades actuales”.

    “Yo tengo cortadas las conversaciones con la ministra Delpiano y el subsecretario Eidelstein. Asumo ya su deshonestidad en todo lo que digan”, agregó el diputado.

    El diputado Luis Fernando Sánchez (Republicano) Dedvi Missene

    Más sobre:OposiciónGalo EidelsteinPartido ComunistaFuerzas ArmadasDefensaAgustín RomeroFlor WeisseOmar SabatRoberto ArroyoLuis Fernando Sánchez

    COMENTARIOS

