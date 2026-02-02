Oposición cuestiona candidatura de Bachelet a la ONU: “No tiene muchas cosas que presentar que sean positivas en su hoja de vida”

Presidente Gabriel Boric junto con los embajadores de Mexico y Brasil, anuncia la candidatura de la Ex Presidenta Michelle Bachelet a la secretaria general de las Naciones Unidas Diego Martin/Aton Chile

El Presidente Gabriel Boric oficializó durante la mañana de este lunes la inscripción de la candidatura de la exmandataria Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas (ONU), postulación que cuenta con el respaldo de Brasil y México. La decisión generó reacciones inmediatas desde la oposición.

Uno de los primeros en pronunciarse fue el diputado Johannes Kaiser (PNL), quien restó relevancia a la candidatura y cuestionó el historial de la exjefa de Estado. “No tiene muchas cosas que presentar que sean positivas en su hoja de vida. Aparte de haber chantado la economía de nuestro país y haber destruido las bases de nuestra seguridad”, afirmó.

Además, criticó su desempeño como alta Comisionada de Derechos Humanos en la ONU. “Vemos con ojos muy críticos el nombramiento en razón de lo que fue su gestión”, apuntó.

Otras reacciones se enfocaron en el eventual respaldo del presidente electo, José Antonio Kast, a la candidatura. Esto, luego de que el próximo mandatario evitara manifestar su apoyo a Bachelet tras las consultas de los periodistas durante una visita a los damnificados de los incendios de Viña del Mar de 2024.

Foto: Prensa de José Antonio Kast

La diputada, Catalina del Real (IND-REP), miembro de la comisión de Relaciones Exteriores apuntó directamente al actual gobierno. “La postulación de Michelle Bachelet a la ONU es una decisión que debe tomar el presidente electo. Da la impresión que Boric, a solo días de su salida, esta tratando de dejar amarres en distintas instancias en vez de ordenar el traspaso y las finanzas para hacer una salida digna y acorde con la estatura del cargo”, señaló.

Por su parte, el diputado republicano y miembro de la comisión de Relaciones Exteriores, Stephan Schubert, sostuvo que una vez que asuma el presidente electo, tendrá facultad de determinar si va a apoyar o no la candidatura al analizar la viabilidad del cargo.

“Tiene que ver con los recursos económicos, una campaña de ese tipo tiene un costo no menor, y tenemos profundos problemas y gastos esenciales relevantes en nuestro en nuestro país. Cancillería tiene también un presupuesto bastante estrecho. Por lo tanto, son esos los antecedentes que el presidente electo ha señalado que va a analizar”, afirmó.

Por su parte, el diputado Daniel Lilayu (UDI) restó su apoyo a Bachelet y señaló que solo la izquierda la respaldaría. “El mundo ya no apoya a las ideas de izquierda. Bachelet no da transversalidad, abiertamente pro comunista (encubierta). Creo que nuevo gobierno no le dará el apoyo”, señaló en su cuenta de X.

En cuanto a la reacción del presidente electo, manifestó que la única emergencia está en Chile. “Para nosotros hoy, en la fecha de aniversario de una catástrofe, la única contingencia es esta”, sostuvo.

Adicionalmente, mencionó que “mientras yo no sea presidente en ejercicio, no me voy a pronunciar sobre ningún otro tema”.