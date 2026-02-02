Kast evita abordar eventual respaldo a candidatura de Bachelet y emplaza al gobierno a dedicarse a solucionar la contingencia del país

El presidente electo, José Antonio Kast, llegó esta mañana hasta el sector Villa Dulce de Viña del Mar para reunirse con las familias damnificadas por el megaincendio que afectó esa zona hace dos años.

Una vez finalizado el encuentro con los vecinos, el mandatario electo brindó un punto de prensa. Allí de inmediato fue consultado sobre si respaldará o no la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, esto luego de que el gobierno oficializara su inscripción esta mañana, y lo emplazara directamente a apoyarla.

Su respuesta fue concreta: “Para nosotros hoy, en la fecha de aniversario de una catástrofe, la única contingencia es esta. Por lo tanto, creo que en esta fecha solo tenemos que ocuparnos de las víctimas de una catástrofe tan grande como la que se vive aquí , y no destinar hoy día, en ningún momento, a no pensar en eso”.

Diego Martin/Aton Chile Diego Martin

En esa línea, agregó: “Estamos todavía con una contingencia muy grave en el sur. Yo espero que las autoridades que hoy día tienen que dirigir el país estén dedicadas a solucionar la contingencia ”.

Al ser consultado sobre si el gobierno se equivocó en haber oficializado hoy la inscripción, contestó: “No tengo porqué pronunciarme si es acertado o no acertado lo que ha hecho el Presidente de la República. Lo único que puedo decir es que Chile está viviendo una emergencia, y la emergencia está en Chile, está en el Biobío, está en la comuna de Maipú, está aquí en Viña del Mar. Esa es la contingencia y la urgencia de Chile. Uno tiene que ver dónde prioriza”.

“Nosotros hemos priorizado esta fecha para recordar, para acoger el dolor de las personas y yo he señalado en el otro tema que le ocupa y preocupa al Presidente, que el día 11 de marzo yo recién asumo como Presidente de la República y ya lo señalé y lo vuelvo a reiterar: mientras yo no sea Presidente en ejercicio, no me voy a pronunciar sobre ningún otro tema”, remató.