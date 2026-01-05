Oposición exige a Boric respaldar actuar militar de EE.UU. en Venezuela e izquierda evidencia diferencias ante la captura de Maduro

“Hoy es Venezuela. Mañana podría ser cualquier otro”.

La frase la emitió el Presidente Gabriel Boric el mismo sábado que Estados Unidos emprendió la operación militar en territorio venezolano que terminó con la detención de Nicolás Maduro. El mandatario chileno condenó la intervención del país liderado por Donald Trump y aseguró que “sienta un precedente extremadamente peligroso para la estabilidad regional y global”.

Foto: Europa Press.

La postura adoptada por Boric rápidamente generó críticas en la derecha chilena, sector desde el que se le ha instado respaldar la acción de EE.UU.

“Exigimos al gobierno un respaldo inequívoco a las acciones destinadas a poner fin a la impunidad, y adopte una postura clara, firme, sin ambigüedad, frente a la dictadura encabezada por Maduro (...). El gobierno debe manifestar, en nombre del Estado de Chile, una condena categórica al régimen, por la ruptura deliberada del orden democrático (...)”, dijo el senador Iván Moreira (UDI), quien preside la Comisión de Relaciones Exteriores (RR.EE.) del Senado.

“Nos llama mucho la atención la actitud del gobierno, del propio Presidente, que parece que se le olvidó las violaciones de derechos humanos del régimen dictatorial de Maduro. Aquí no se puede tener un doble estándar, ni menos complicidad con una dictadura”, agregó.

Foto: Andrés Pérez Andres Perez

Para abordar la postura del Ejecutivo, la Comisión de RR.EE. del Senado citará al canciller Alberto Van Klaveren el martes 13 de enero. “Esperamos que el gobierno nos aclare bien la postura de Chile con respecto a Venezuela, el futuro de nuestra relación. Y, además, las gestiones que podría realizar nuestro país para un corredor humanitario”, adelantó el senador Moreira.

En esa misma línea, el diputado de RN e integrante de la Comisión de RR.EE. de la Cámara, Diego Schalper, es de la idea de que “el gobierno se apresuró” en tomar una postura. “Acá hay que ser cauto, porque en sus primeras declaraciones han puesto el énfasis en el derecho internacional y la verdad es que, si uno mira con atención, el derecho internacional tiene una doble dimensión”, afirmó.

Si bien Schalper reconoció que “tiene que ver con la capacidad que tiene un país de intervenir en ciertas circunstancias”, también acusó que el Presidente Boric olvida “la Convención de Palermo, que abre una pregunta sobre la capacidad que tienen los países de enfrentar el crimen transnacional y el narcotráfico, y lo que se llama la intervención humanitaria, cuando un país ha vulnerado de manera sistemática las normas internacionales (...). Uno no puede sacar de la ecuación que Maduro era un presidente fuera del marco de la democracia”.

18/07/2025 - DIEGO SCHALPER - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

En ese sentido, el diputado RN agregó que también se han hecho gestiones para citar al canciller a la Comisión de RR.EE. de la Cámara.

Quien también criticó la posición del gobierno fue el senador Rojo Edwards. No solo aseguró que “Boric presenta muchas inconsistencias en su postura con Maduro y las dictaduras de izquierda”, sino también apuntó en contra del argumento utilizado por el Ejecutivo en torno al respeto del derecho internacional.

“Termina siendo una forma velada de defender la permanencia en el poder de dictadores como Maduro. Para Boric, independientemente de la cantidad de torturados, desaparecidos, millones escapados de la miseria, asesinatos en tierra chilena, tráfico de drogas, corrupción (...), nunca se podría hacer nada en base a su interpretación parcial del derecho internacional”, argumentó el senador, quien integra la Comisión de RR.EE. en la Cámara alta.

En entrevista con T13 Radio, el senador de Evópoli Felipe Kast, otro integrante de la comisión, afirmó que “acá el que ha violado el derecho internacional es el dictador Maduro (...). Por lo tanto, yo esperaría del Presidente Boric celebrar que el dictador ha sido capturado y velar por la transición a la democracia, que es lo más importante”.

En el actual oficialismo, en cambio, se encargaron de blindar a Boric. “La postura del gobierno es consistente con una política exterior basada en la defensa de los derechos humanos, el respeto al derecho internacional y la no intervención. Es coherente, además, con una lectura histórica de lo que el intervencionismo extranjero ha significado para América Latina (...). El Presidente Boric ha sido claro en condenar las violaciones a los derechos humanos y el carácter autoritario del régimen en Venezuela. Eso no excluye el rechazar la intervención militar unilateral de EE.UU.”, sostuvo la diputada Coca Ñanco (Frente Amplio), quien preside la comisión de RR.EE en la Cámara.

“Respaldo la posición del gobierno. Es una posición de principios apegada al derecho internacional y a lo que establece la carta de Naciones Unidas (...). Me parece muy grave el precedente de la política agresiva del gobierno de Trump, especialmente hacia América Latina, donde se ve amenazada como zona de paz”, sostuvo el senador Juan Ignacio Latorre, de la Comisión de RR.EE.

Quien también se mostró conforme con la postura de La Moneda fue el presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona. En conversación con Radio Nuevo Mundo, el exdiputado reconoció que “yo valoro bastante la posición que expresó el Presidente Boric. Hoy día es Venezuela, mañana puede ser cualquier país. Hoy es el petróleo (...), pero mañana puede ser el cobre, puede ser el litio de Chile (...)”.

Carmona fue un paso más allá y sugirió que “quedó demostrado que esto era una larga operación, incluyendo el Premio Nobel, perdónenme, incluyendo el premio FIFA, que fue creando condiciones para normalizar, para darle cierta categoría de cierto nivel a lo que fueron las distintas acciones que se fueron llevando adelante”.

Al interior del PC, sin embargo, sí hay quienes esperan más de Boric. “Me parece que (la respuesta del gobierno) fue prudente, en señal de que el intervencionismo y la violación al derecho internacional deben ser condenados. Esperamos que, como lo han hecho otros líderes sudamericanos, insista en la libertad de Nicolás Maduro y la no injerencia de Estados Unidos”, dijo la diputada comunista Nathalie Castillo, integrante de la Comisión de RR.EE.

“Esto deja una lección sumamente importante de no respaldar ni construir relatos que deslegitimaron el proceso bolivariano”, agregó la parlamentaria.

No todos en la alianza de gobierno comparten esa visión de la captura de Maduro. El diputado Raúl Soto (PPD), también de la Comisión de RR.EE., planteó que “la respuesta chilena y de los líderes progresistas del continente ha sido correcta desde la perspectiva de la defensa de los principios y normas del derecho internacional”.

Sin embargo, el parlamentario reconoció que “me ha faltado una perspectiva más humana de empatizar con la alegría del pueblo venezolano que tanto ha sufrido, y ser aún más claros en plantearnos no desde una defensa al dictador, sino desde una defensa al pueblo y sus derechos soberanos”.

Boric incluso encontró respaldo fuera de las filas oficialistas. El excanciller Ignacio Walker (independiente) recordó que “la embajadora de Chile en la ONU, Paula Narváez, hace dos semanas dijo que el gobierno del Presidente Boric no reconoce la legitimidad del gobierno de Maduro, y que Chile aboga por el respeto del derecho internacional”.

En ese sentido, puntualizó que eso “es lo que ha dicho el gobierno, el Presidente Boric y la Cancillería como una cuestión de principios. La condena a la acción militar de EE.UU. contra el régimen de Maduro es una afirmación de principios. Una cosa es la cuestión del régimen de Maduro, una dictadura corrupta, y otra es la afirmación del derecho internacional como cuestión de principios”.