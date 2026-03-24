Oposición se reunirá con la CUT por anuncios de Kast

Los secretarios generales del Partido Socialista (PS), Arturo Barrios; del Frente Amplio (FA), Andrés Couble; del Partido Comunista (PC), Bárbara Figueroa; y del Partido por la Democracia (PPD), José Toro Kemp —este último de manera remota, ya que no pudo asistir presencialmente— se reunieron en la sede del PS, donde delinearon una ofensiva conjunta frente al inminente aumento en el precio de los combustibles.

En ese contexto, las fuerzas de izquierda acordaron establecer una estructura de trabajo unificada para fiscalizar al Ejecutivo, la cual comenzará a operar este mismo jueves.

Durante la cita, los dirigentes resolvieron la creación de dos instancias operativas inmediatas. La primera será un grupo de trabajo enfocado exclusivamente en “contenidos”, el cual quedó citado para este jueves 26 de marzo a las 10:30 horas. Posteriormente, a las 11:30 horas, comenzará a operar un segundo equipo dedicado a la “comunicación estratégica”. El objetivo central de esta arquitectura es construir un relato común, unificar ideas y mantener una estrategia compartida frente a la administración de José Antonio Kast .

Para dotar de sustento técnico a esta ofensiva, la mesa de coordinación acordó activar a los respectivos institutos de pensamiento de cada partido. Estos centros de estudio deberán trabajar de manera cruzada para nutrir a la coalición con insumos y minutas técnicas en áreas clave como la agenda económica y de salud. Este material será la base directa para el despliegue de los jefes de bancada parlamentaria, asegurando un trabajo en unidad tanto en lo discursivo como en lo legislativo.

La articulación opositora también definió un despliegue hacia lo social. En la reunión se planteó la necesidad estratégica de alinear fuerzas ante el encarecimiento del costo de la vida, para lo cual se encomendó a los presidentes de los partidos coordinar a la brevedad una cumbre formal con la directiva de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).

La directiva del FA respaldó la necesidad de esta estructuración interna para evitar que las alzas golpeen a los sectores vulnerables. El secretario general de la tienda, Couble, remarcó que “nuestra responsabilidad como oposición es coordinarnos y proponer alternativas”, acusando al gobierno de intentar ordenar a través de un relato comunicacional un problema que es profundamente político.

En la misma línea, la secretaria general del PC, Figueroa, justificó el nivel de organización adoptado por las directivas apuntando a las promesas incumplidas por el jefe de Estado. “Se le prometió a la ciudadanía que no iban a pagar los costos y hoy día lo que estamos viendo es exactamente lo contrario, por lo tanto como oposición tenemos que buscar todos los mecanismos para que eso no recaiga en la gente”, afirmó la dirigenta.