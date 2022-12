Oposición valora plan del gobierno contra crimen organizado, pero cuestiona falta de leyes concretas

Luego de que esta jornada el Presidente Gabriel Boric diera a conocer la Política Nacional contra el Crimen Organizado, un documento de 10 puntos que establece las directrices del gobierno para hacer frente a diversos hechos de violencia. en el país, desde la oposición valoraron la iniciativa, pero cuestionaron la falta de anuncios de proyectos de ley para avanzar en este sentido y afirmaron que es necesario, además, adoptar medidas para hacer frente a los problemas inmediatos de seguridad.

El jefe de la bancada de diputados de Renovación Nacional (RN), Andrés Longton, afirmó al respecto que “un plan contra el crimen organizado se debilita si no se impulsan, con decisión, las reformas legales que están en el Congreso y si ésta no conversa con los planes y los Consejos de Seguridad Pública que hay a nivel territorial”.

Agregó que “sería una buena señal que ofrezcan medidas concretas, despojándose de los complejos que, por ejemplo, los ha llevado a negar el terrorismo como una fórmula de crimen organizado. Por otra parte, esperamos ver un oficio del Presidente que disponga la discusión inmediata en el despacho del proyecto de ley de crimen organizado o del estatuto de protección policial, iniciativas fundamentales para el éxito de cualquier política persecutoria”.

En tanto, su par de la UDI, Jorge Alessandri, aseguró que el gremialismo participará en el debate legislativo para hacer mejoras al plan, pero cuestionó que la iniciativa gubernamental carezca de fechas concretas.

“El plan por supuesto que tiene buenas intenciones. Está lleno de ideas, de sueños, y de anhelos, pero el camino al cielo también está pavimentado de buenas intenciones. Nosotros le pediríamos aquí una carta Gantt; nosotros creemos que la diferencia entre un sueño y un proyecto es ponerle fecha. El proyecto no pone fechas”, manifestó el jefe de bancada UDI.

“No pone metas de leyes aprobadas al primer trimestre del 2023, no pone fecha a la coordinación necesaria entre las instituciones. Yo diría que es un punto de partida, nos habría gustado tenerlo en marzo de 2022 y no entrando al 2023 cuando el gobierno va a cumplir un año en funciones”, agregó Alessandri.

Por su parte, la presidenta de Evópoli, Gloria Hutt, afirmó que le alegra que se tome en cuenta la principal preocupación de la ciudadanía, pero indicó que en la oposición “hay un desconcierto importante, porque el día 14 de noviembre la ministra (del Interior, Carolina) Tohá nos convocó a una mesa transversal por la seguridad pública (…) y ella se comprometió a tres proyectos de ley que ingresarían con suma urgencia, que eran infraestructura crítica, un sistema nacional de inteligencia y el aumento de penas por usurpación. Además, se comprometió a entregar un plan concreto y se formó un grupo de trabajo y mesas específicas. Esas mesas han estado funcionando y en estas no se ha informado nada sobre esta política nacional contra el crimen organizado”, sostuvo Hutt.

“Creemos que es importante unir las partes, que esta voluntad que han manifestado transversalmente los partidos por apoyar al gobierno en este esfuerzo contra la delincuencia y por la seguridad pública considere realmente la acción conjunta, porque es el segundo anuncio que se hace esta semana que no considera la participación de los integrantes de esta mesa”, añadió.

También tuvo palabras para el anuncio del gobierno el senador RN Manuel José Ossandón, sostuvo que “me parece bien que estén abordando el tema. Nosotros estamos trabajando fuerte en crear un nuevo ministerio y en la ley del crimen organizado, pero queremos que el gobierno nos ayude a impulsar, por ejemplo, la existencia de fiscales y jueces especializados contra el crimen organizado y el terrorismo, que se dediquen solo a eso”.

“Yo quiero decirle transparentemente que todas las leyes que hagamos no van a servir si no somos capaces de validar a las policías en la calle y eso significa modificar el uso del armamento y que ojalá todos los policías tengan las famosas pistolas Taser, que son las pistolas eléctricas y las cámaras para filmar, inviolables, que sirven para defender a carabineros y a las personas que dicen que no respetan sus derechos humanos”, añadió.

Por su parte, el diputado Stephan Schubert, independiente pro Republicano, sostuvo tras el anuncio del Ejecutivo que “creo que en general estamos todos bastante de acuerdo en qué se debe hacer, pero sería interesante que nos pudiera informar cómo se va a hacer en concreto, cuáles son los proyectos de ley a los que se refiere, cuáles son las estrategias para lograr lo que señala se debe hacer. Creo que falta una bajada, me da la impresión que esto es solamente el anuncio, pero esperamos que entregue el contenido, porque es necesario”.

Finalmente, la diputada independiente y jefa de bancada del PDG, Yovana Ahumada, valoró el anuncio, pero indicó que es necesario desarrollar una estrategia contra la delincuencia en el corto, mediano y largo plazo.

“Me parece muy bien que se esté trabajando en esta línea, pero, lamentablemente, cuando uno habla de montos, eso no es algo inmediato, eso se demora mucho tiempo. Al ver el detalle vemos organizaciones, conformación de equipos de trabajo, de otros organismos, de trabajo conjunto y todo. Entonces me parece muy bien, pero qué hacemos ahora, qué hacemos en lo inmediato. Yo creo que aquí siempre se mira a largo plazo cuando el problema es hoy y ahora. Entonces tiene que haber una línea que de respuesta en lo concreto, en lo inmediato, otra a mediano plazo y otra a largo plazo”, sostuvo.