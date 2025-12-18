SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Orrego (RN) cuestiona eventual apoyo de Kast a postulación de Bachelet a la ONU: “Sería un error de carácter nacional e internacional”

    “¿Por qué si no fue capaz de hacerse cargo de la presidencia de un país en particular va a poder aportar a nivel internacional articulando a distintos países de la órbita?“, cuestionó el parlamentario electo.

    Paz Rubio 
    Paz Rubio

    El diputado electo Francisco Orrego (RN) se opuso en la mañana de este jueves a que el futuro gobierno, encabezado por José Antonio Kast (Republicanos), respalde la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet (PS) a la secretaría general de Naciones Unidas.

    En conversación con el programa de streaming de La Tercera, Desde La Redacción, Orrego señaló que “apoyar la candidatura de Michelle Bachelet en este momento sería un error de carácter nacional y de carácter internacional. Ella no fue una buena Presidenta de la República, por el contrario”.

    “¿Por qué si no fue capaz de hacerse cargo de la presidencia de un país en particular va a poder aportar a nivel internacional articulando a distintos países de la órbita?“, cuestionó. Junto con evaluar mal la gestión de Bachelet, afirmó que su candidatura al puesto más alto de la ONU podría tensionar la relación con Estados Unidos. “Yo no veo a Michelle Bachelet siendo apoyada por el futuro gobierno y no me gustaría que el futuro gobierno la apoyara”, complementó.

    La expresidenta Michelle Bachelet Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Al ser consultado sobre la postura al respecto de José Antonio Kast, quien adelantó que se reunirá con ella y que la decisión dependerá de lo que le “convenga a Chile”, sostuvo que “uno va a respetar la decisión que tome el Presidente de la República (...) pero tenemos opinión y nadie nos va a coartar nuestro derecho a opinar y en mi opinión yo no quiero que Chile esté apoyando una candidatura de una persona que le ha hecho tanto daño a nuestro país como Michelle Bachelet".

    Adicionalmente, el abogado le cerró la puerta a una coalición integrada por Amarillos, Demócratas y Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli): “Si nosotros conformamos una coalición política desde la UDI y Renovación Nacional hasta Demócratas y Amarillos, fue un gusto trabajar con ustedes durante 22 años, yo tomo mi maleta y me voy, porque yo no soy socialdemócrata".

    15/12/2025 - PUNTO PRENSA PERSIDENTE ELECTO JOSE ANTONIO KAST - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    “Una cosa muy distinta en el parlamento es trabajar medidas que vayan a beneficiar a los ciudadanos (...) donde los votos del PDG son muy bienvenidos, los votos de Demócratas son muy bienvenidos, los votos incluso del PPD, o del socialismo democrático que puedan estar también bienvenidos. De ahí a ser una coalición política donde hayan socialdemócratas junto a liberales, junto a capitalistas, junto a conservadores, yo no lo veo”, acotó.

    Por otra parte, dio luces del perfil que, a su juicio, debería tener el nuevo ministro de Seguridad del siguiente gobierno: “Tiene que ser una persona eminentemente técnica, que tenga bastante experiencia en la materia de seguridad, en lo que significa el trabajo con las fuerzas de orden y seguridad pública, con Carabineros, Policía de Investigaciones, que también al mismo tiempo tenga conocimiento de lo que significa desplegar las Fuerzas Armadas, toda vez que vamos a tener que trabajar de forma conjunta lo que son los estados de excepción constitucional (...) A mí me parece que la figura de un general con experiencia en la materia sería un buen nombre".

