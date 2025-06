Ossandón convocará a senadores a una reunión para abordar fin de Punta Peuco: “Esto le puede costar caro al gobierno”

Continúan los reproches al Presidente Gabriel Boric por el anuncio que entregó en su última Cuenta Pública sobre el fin al penal Punta Peuco.

Esta jornada, el timonel del Senado, Manuel José Ossandón (RN), se sumó a las críticas.

“Yo primero vi un discurso de un Presidente absolutamente autocomplaciente. O sea, no se habló de Monsalve, no se habló de las fundaciones, no se habló de un montón de cosas que son súper complicadas”, comenzó diciendo el senador en diálogo con Radio Pauta.

Luego agregó: “Me hubieran encantado medidas fuertes para el tema de las licencias médicas, más que ya llegó al corazón de la familia del Presidente. O sea, es un tema muy grave”.

En esa línea, sostuvo que hay algo más preocupante. “Yo encuentro que lo que hizo el Presidente en este discurso, que al principio fue súper transversal, hasta habló bien de Piñera, pero después sale con el tema de Israel, que no gana a nadie”.

“Lo otro es el tema de Punta Peuco, que a mi juicio no tiene ningún sentido (...) Entonces a mí se da una imagen más que de justicia y derechos humanos, porque esas personas están condenadas y están presas, de revancha, y eso tiene absolutamente enrarecido el ambiente”, sostuvo.

“Eso me tiene muy preocupado. Vamos a hacer una reunión todos los senadores, porque la cosa se ve muy complicada” , anunció.

En ese sentido, reiteró: “Aquí hay una acción de revancha, no de justicia”.

“Una cárcel que está llena de viejos, muchos están muriendo, y salir con una cosa así, no tenía ningún sentido. Yo creo que eso ha producido la indignación de mucha gente, y esto le puede costar muy caro al gobierno” , advirtió.

“Él necesita para estos meses en el Parlamento un ambiente de conversación, de buen trato, y con esto no gana nada más que mala onda. Fue un tremendo error”, concluyó el líder de la Cámara Alta.