Ossandón y polémica por elección en el Senado: “Evópoli trató de meter a Evelyn Matthei en su pataleta”

Manuel José Ossandón (RN) se refirió a los cuestionamientos de parte de Felipe Kast (Evópoli) por su elección como presidente del Senado, a la vez que señaló que esta discusión no debería afectar a la candidata presidencial, Evelyn Matthei.

En conversación con Radio Agricultura es que Ossandón fue consultado sobre si el enfrentamiento con Felipe Kast afectaría a la candidata, mencionando que “Evópoli trató de meter a Evelyn Matthei en su pataleta” y agregando que “no tiene nada que ver, somos un poder autónomo, el día que los senadores dependamos de la candidata o candidato, este país se va al tacho”.

El domingo pasado, en conversación con Mesa Central de Canal 13, el senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli), manifestó que la elección de Ossandón fue un movimiento “irresponsable” de parte de Chile Vamos, a la vez que apuntó No se le puede pedir a Evelyn Matthei que sea la niñera de la derecha”.

De acuerdo a lo que agregó Ossandón, “Yo hablé con Evelyn Matthei, fui a verla y le dije, mire, yo voy a ser candidato a la presidencia del Senado y porque mi planteamiento es cuidar al Senado. Y me dijo, yo no me voy a meter porque no me debo meter, es ex senadora, lo único que te pido es que cuides el Senado”.

“Pero hay que saber perder. Ellos me han dado durísimo y yo no voy a caer en una pelea de rabia, de mentiras”, enfatizó.

Acusación de “traficar” votos

En la ocasión, Ossandón también respondió a los cuestionamientos de Kast, quien lo acusó de haber salido a “traficar” votos con los partidos de Gobierno.

“Son puras descalificaciones, y demuestra claramente de que él está actuando sobre la rabia, espero que se le pase la rabia, y un Presidente del Senado tiene que tener la prudencia y la fortaleza para saber ganar y perder, ya está haciendo agua en su presentación”, señaló Ossandón.

Según explicó, “Ellos le fueron a ofrecer la vicepresidencia a la izquierda, y cuando Felipe Cast votó por Elizalde para que fuera Presidente, el año 2022, la derecha tenía votos para elegir el presidente del Senado por cuatro años y la vicepresidencia, y se la regalaron a Elizalde y sacaron a la Renovación Nacional”.