    Política

    Pablo Mira, el futuro subsecretario de DD.HH. que defendió los sitios de memoria y revisará el plan de búsqueda

    Es excandidato a la Cámara de Diputados y militante de RN asociado a la derecha más liberal. A él le tocará llevar la relación con las organizaciones de la sociedad civil y gestionar el futuro de una de las inciativas emblemáticas del actual gobierno.

    Pedro RosasPor 
    Pedro Rosas

    Al menos hasta la semana pasada en el equipo del presidente electo, José Antonio Kast, transmitían que la carta favorita para la Subsecretaría de Derechos Humanos era el militante de Demócratas, Carlos Maldonado. Sin embargo, su nominación no prosperó para una de las reparticiones consideradas como más complejas.

    Dependiente del Ministerio de Justicia, que será liderado por uno de los abogados defensores de Augusto Pinochet, Fernando Rabat, la repartición está a cargo de revisar uno de los temas más sensibles para la futura oposición y, por lo mismo, el perfil que se buscaba en la Oficina del Presidente Electo (OPE) era el alguien que no levantara rápidamente cuestionamientos por parte de la izquierda y las organizaciones de derechos humanos.

    El abogado de 35 años hará de dupla con el exconsejero constitucional Luis Silva (republicano), quien asumió como subsecretario de Justicia. Ambos -afirman en RN- de un perfil radicalmente distinto.

    Mientras Silva ha estado ligado a la derecha más conservadora y ha defendido la dictadura militar, Mira es considerado piñerista y en el sector suele ser asociado a la derecha más liberal.

    Aunque empezó a militar en RN recién en 2025, siempre ha estado ligado a la colectividad liderada por Rodrigo Galilea, principalmente debido a su rol durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera.

    Entre 2020 y 2021 se desempeñó en el Ministerio de Desarrollo Social, donde trabajó en las administraciones de Sebastián Sichel y posteriormente de Karla Rubilar. Ahí fue uno de los coordinadores de la implementación del programa Mejor Niñez.

    Entre 2021 y 2022, en tanto, cumplió funciones en la Segpres del exministro Juan José Ossa (RN), como uno de los asesores de la entonces Convención Constitucional.

    Terminado el gobierno, ejerció como subdirector ejecutivo del centro de estudios Idea País, centro de estudio ligado a la centroderecha del que surgieron algunas figuras de RN como el diputado Diego Schalper (RN), quien fue uno de los que recomendó el nombre de Mira a la Oficina del Presidente Electo (OPE).

    Su nombre, en todo caso, también estaba dentro de la lista que la directiva de RN hizo llegar al equipo de Kast para la conformación de las subsecretarías.

    En el puesto, Mira será uno de los encargados de definir junto al próximo ministro Rabat el futuro del Plan Nacional de Búsqueda, levantado por el actual gobierno del Presidente Gabriel Boric y que apuesta a esclarecer las circunstancias en que desaparecieron las víctimas de la dictadura militar.

    Justamente, una de las dudas es que hará la administración de Kast con el programa. Si bien el republicano evitó referirse al tema en la campaña presidencial, de igual forma en su entorno recalcan que está lejos de las prioridades del “gobierno de emergencia”. Por lo mismo, está en evaluación posibles modificaciones.

    Durante la campaña presidencial, la iniciativa generó críticas en parte de la derecha, principalmente entre los libertarios los que la calificaron como una “estafa”. Por ejemplo, Johannes Kaiser acusó que no se han identificado algunos restos de detenidos desaparecidos que -acusaron- estarían en el Servicio Médico Legal (SML), lo que fue descartado por el organismo.

    Aunque incialmente el plan fue valorado por las organizaciones de derechos humanos, los pocos avances levantaron críticas. En ese contexto, en la derecha saben que lo que decida Kast al respecto definirá como parta la relación con ese sector.

    Para ese trabajo, el nombre de Mira es mirado con buenos ojos, pues -afirman- no es alguien que simpatice con la dictadura. Durante la campaña para la elección parlamentaria, en la que compitió a la Cámara de Diputados en el distrito 14, incluso, valoró el rol de los sitios de memoria.

    “Yo soy de los que creen en la importancia de la memoria y de tener sitios que nos recuerden lo que ocurrió y las garantías de no repetición por supuesto (...). Yo creo que museos de la memoria, o sea el que está en Santiago es muy importante ir, la gente tiene que ir para entender lo que pasó”, dijo en una entrevista.

    Allí, también cuestionó la decisión de los partidos de su sector de no firmar la carta del actual gobierno para la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado y que firmada por Piñera. “Estoy con Sebastián Piñera, aquí hay que dar pasos democráticos potentes (...). Esa carta era procedente firmarla”, dijo en esa ocasión.

    Respecto al plan, el futuro ministro dijo hace unos días que “el presidente electo, José Antonio Kast, ha dado señales bastante evidentes de que la idea es que sea un gobierno de unidad nacional”.

    En esa línea, afirmó que “todas las medidas que vamos a implementar y que hemos conversado con la oficina del presidente electo, las veremos a partir el 11 de marzo. No queremos interrumpir el trabajo que está desarrollando actualmente el ministro en ejercicio”.

    Ese, en todo caso, no será el único desafío de Mira. Y es que el Plan Nacional de Búsqueda también levantó ruido por el caso de Bernarda Vera, exmirista que pese a aparecer en el informe Rettig, habría sido encontrada viva en Argentina, lo que desató las críticas de la derecha.

    La relación con el Instituto de Derechos Humanos (Indh) también será un tema reconocen algunos. Pese a que es un organismo independiente, el propio Kast históricamente ha criticado al instituto y en los últimos años, varios en el sector han amenazado con cortar su financiamiento. Lo anterior, sobre todo después del estallido social.

    Sin ir más lejos, el año pasado, a través de sus redes sociales, Kast no dudó en apuntar contra la institución. “El Instituto de Derechos Humanos no defiende los derechos humanos. Solo se dedica a perseguir y hostigar a Carabineros. Está claro que debemos cerrarlo”, afirmó después de que ingresarán una querella contra los carabineros responsables del atropello de dos menores en un partido de Colo-Colo.

