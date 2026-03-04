Pacto parlamentario: oficialismo hace oferta irresistible al PDG para que presida la Cámara el primer año de Kast

Al interior del comité de la Democracia Cristiana, y durante una hora y 45 minutos, estuvieron reunidos los representantes de la centroizquierda con dos personeros del Partido de la Gente.

Por el lado de las bancadas del oficialismo y de la DC estaban los jefes de cada una de ellas, entre ellos, Héctor Barría (DC), Juan Santana (PS), Raúl Soto (PPD), Luis Malla (liberal). Incluso, algunas bancadas tenían más de un representante.

Por el lado del PDG, como es habitual, estuvo su presidente, Rodrigo Vattuone, además de quien será el jefe de la bancada de diputados, Juan Marcelo Valenzuela.

El objetivo era ir cerrando un preacuerdo administrativo para la Cámara de Diputados. Para ello, la centroizquierda le hizo una oferta concreta al PDG para que presida la corporación el primer año del período legislativo, durante la administración de José Antonio Kast. Incluso, agregan que podría ser más de un año a cambio de propinar una derrota al sector que será el futuro oficialismo .

De hecho, una exigencia similar había hecho el partido del economista Franco Parisi a la derecha antes del receso legislativo: iniciar el periodo presidiendo la Cámara por un año y medio, lo que podría implicar que la diputada Pamela Jiles (PDG) fuera elegida como nueva presidenta de la corporación. No obstante, esa exigencia recibió un portazo de las colectividades que serán parte del futuro oficialismo.

Un factor clave que para sellar el pacto con la centroizquierda, es que los 14 diputados de la bancada del PDG estén firmes y no hayan descolgados , en vistas de que algunos de ellos tienen una clara sensibilidad de derecha, con lo cual les haría complejo pactar con tiendas como el Partido Comunista.

Por eso, desde el PDG existió el compromiso explícito de que sus 14 representantes en la Cámara estarán alineados con el pacto de la centroizquierda, en la medida que se cumplan sus condiciones.

Con ese cuadro seguro, la idea del actual oficialismo es hacer tambalear la mayoría que hoy día tiene la derecha, que está a dos votos de lograr la presidencia y para lo cual pretendía amarrar a diputados como René Alinco, Carlos Bianchi, Jaime Mulet (Frevs), además de otros descolgados de la centroizquierda.

De hecho, durante el verano hubo conversaciones con la DC y el PPD, que según algunos trascendidos estaban a un paso de pactar con la derecha.

Por tal razón, este nuevo escenario con el PDG generó dudas especialmente en el PPD.

De hecho, luego de la reunión se intentó anunciar mediante un comunicado la existencia de un “preacuerdo” con el PDG, pero fue precisamente el diputado Raúl Soto (PPD), quien pidió un tiempo antes de dar pistas de un pacto, ya que sería un error político anticiparse.

En cuanto a la distribución de los cupos en las comisiones, existieron voces -como la de la DC- que argumentaron que para esta repartición de cuotas de poder todas las bancadas “partían de 0″, desconociendo el peso de cada de una de ellas en relación a los diputados electos.

Quienes supieron de la reunión de ayer, aseguran que las tratativas continúan esta jornada en las inmediaciones de la Cámara. La idea era juntarse alrededor de las 12.00.

En esta cita, agregan las mismas versiones, la idea es afinar la distribución de cupos de las comisiones.

Además, otros testigos añaden que la declaración pública de un preacuerdo podría darse hoy.

El veto de la derecha al PC y al FA

Por el lado de la actual oposición -y futuro oficialismo a contar del marzo de 11 marzo- transparentaron el veto que existe hacia el Partido Comunista y el Frente Amplio a la hora de arribar a un pacto administrativo.

El diputado Benjamín Moreno (republicano) -quien es parte del comité negociador de la derecha- aseguró a este medio que “nosotros desde el Partido Republicano no estamos dispuestos a negociar con el Frente Amplio y el Partido Comunista porque son partidos que demostraron, en los hechos, que cuando tuvieron que defender la institucionalidad y la democracia estuvieron dispuestos a usarla a su conveniencia para intentar derrocar a un presidente legítimamente electo”.

4 AGOSTO 2025 DIPUTADO BENJAMIN MORENO EN LOS PASILLOS DEL CONGRESO NACIONAL. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

Semanas atrás, este veto se exploró de manera soterrada entre algunos diputados.

Desde la UDI, por ejemplo, se le explicitó a diputados del PS que podrían arribar a un acuerdo con la centroizquierda, siempre y cuando desde este sector veten al PC y al FA.

En respuesta, desde el PS se habría evaluado que, en respuesta, la derecha vete al Partido Nacional Libertario.

Sin embargo, luego de una reunión de bancada, los socialistas desecharon esa posibilidad y continuaron la negociación que llevaban como centroizquierda.