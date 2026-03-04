SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Pacto parlamentario: oficialismo hace oferta irresistible al PDG para que presida la Cámara el primer año de Kast

    La apuesta de los partidos de izquierda y centroizquierda es hacer tambalear la presunta mayoría que había construido la derecha con descolgados e independientes. Un factor clave que para sellar el pacto, es que los 14 diputados de la bancada del PDG estén alineados. En caso de sellar un acuerdo, desde el partido de Franco Parisi comprometieron sus votos.

    Por 
    Nicolás Quiñones
     
    José Miguel Wilson
    30 JUNIO 2025 BANCADA DE OFICIALISMO REALIZA PUNTO DE PRENSA POR PRIMARIAS. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Al interior del comité de la Democracia Cristiana, y durante una hora y 45 minutos, estuvieron reunidos los representantes de la centroizquierda con dos personeros del Partido de la Gente.

    Por el lado de las bancadas del oficialismo y de la DC estaban los jefes de cada una de ellas, entre ellos, Héctor Barría (DC), Juan Santana (PS), Raúl Soto (PPD), Luis Malla (liberal). Incluso, algunas bancadas tenían más de un representante.

    Por el lado del PDG, como es habitual, estuvo su presidente, Rodrigo Vattuone, además de quien será el jefe de la bancada de diputados, Juan Marcelo Valenzuela.

    El objetivo era ir cerrando un preacuerdo administrativo para la Cámara de Diputados. Para ello, la centroizquierda le hizo una oferta concreta al PDG para que presida la corporación el primer año del período legislativo, durante la administración de José Antonio Kast. Incluso, agregan que podría ser más de un año a cambio de propinar una derrota al sector que será el futuro oficialismo.

    De hecho, una exigencia similar había hecho el partido del economista Franco Parisi a la derecha antes del receso legislativo: iniciar el periodo presidiendo la Cámara por un año y medio, lo que podría implicar que la diputada Pamela Jiles (PDG) fuera elegida como nueva presidenta de la corporación. No obstante, esa exigencia recibió un portazo de las colectividades que serán parte del futuro oficialismo.

    Un factor clave que para sellar el pacto con la centroizquierda, es que los 14 diputados de la bancada del PDG estén firmes y no hayan descolgados, en vistas de que algunos de ellos tienen una clara sensibilidad de derecha, con lo cual les haría complejo pactar con tiendas como el Partido Comunista.

    Por eso, desde el PDG existió el compromiso explícito de que sus 14 representantes en la Cámara estarán alineados con el pacto de la centroizquierda, en la medida que se cumplan sus condiciones.

    Con ese cuadro seguro, la idea del actual oficialismo es hacer tambalear la mayoría que hoy día tiene la derecha, que está a dos votos de lograr la presidencia y para lo cual pretendía amarrar a diputados como René Alinco, Carlos Bianchi, Jaime Mulet (Frevs), además de otros descolgados de la centroizquierda.

    De hecho, durante el verano hubo conversaciones con la DC y el PPD, que según algunos trascendidos estaban a un paso de pactar con la derecha.

    Por tal razón, este nuevo escenario con el PDG generó dudas especialmente en el PPD.

    De hecho, luego de la reunión se intentó anunciar mediante un comunicado la existencia de un “preacuerdo” con el PDG, pero fue precisamente el diputado Raúl Soto (PPD), quien pidió un tiempo antes de dar pistas de un pacto, ya que sería un error político anticiparse.

    En cuanto a la distribución de los cupos en las comisiones, existieron voces -como la de la DC- que argumentaron que para esta repartición de cuotas de poder todas las bancadas “partían de 0″, desconociendo el peso de cada de una de ellas en relación a los diputados electos.

    Quienes supieron de la reunión de ayer, aseguran que las tratativas continúan esta jornada en las inmediaciones de la Cámara. La idea era juntarse alrededor de las 12.00.

    En esta cita, agregan las mismas versiones, la idea es afinar la distribución de cupos de las comisiones.

    Además, otros testigos añaden que la declaración pública de un preacuerdo podría darse hoy.

    El veto de la derecha al PC y al FA

    Por el lado de la actual oposición -y futuro oficialismo a contar del marzo de 11 marzo- transparentaron el veto que existe hacia el Partido Comunista y el Frente Amplio a la hora de arribar a un pacto administrativo.

    El diputado Benjamín Moreno (republicano) -quien es parte del comité negociador de la derecha- aseguró a este medio que “nosotros desde el Partido Republicano no estamos dispuestos a negociar con el Frente Amplio y el Partido Comunista porque son partidos que demostraron, en los hechos, que cuando tuvieron que defender la institucionalidad y la democracia estuvieron dispuestos a usarla a su conveniencia para intentar derrocar a un presidente legítimamente electo”.

    4 AGOSTO 2025 DIPUTADO BENJAMIN MORENO EN LOS PASILLOS DEL CONGRESO NACIONAL. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Semanas atrás, este veto se exploró de manera soterrada entre algunos diputados.

    Desde la UDI, por ejemplo, se le explicitó a diputados del PS que podrían arribar a un acuerdo con la centroizquierda, siempre y cuando desde este sector veten al PC y al FA.

    En respuesta, desde el PS se habría evaluado que, en respuesta, la derecha vete al Partido Nacional Libertario.

    Sin embargo, luego de una reunión de bancada, los socialistas desecharon esa posibilidad y continuaron la negociación que llevaban como centroizquierda.

    Más sobre:PolíticaCámara de DiputadosOficialismoLa Tercera PMPDG

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cámara aprueba reforma al sistema político y rechaza fusión de partidos pequeños

    Partido Comunista inicia proceso tras denuncia de ministros Vallejo, Cataldo y Gajardo contra Jadue

    Wom alcanzó 100% de localidades conectadas que acordó con el CDE por proyecto 5G

    Eduardo Lagos se activa tras incautación de celulares en domicilio de su secretaria y pide limitar extracción de datos

    “La trama del cable terminó con su candidatura”: Squella refuerza su negativa a Bachelet y los otros factores que evalúan en la OPE

    Radiografía a Irán: cómo es la sociedad gobernada por el régimen islámico

    Lo más leído

    1.
    Sedini afirma que gobierno electo de Kast se enteró de la gravedad del cable chino “por la prensa”

    Sedini afirma que gobierno electo de Kast se enteró de la gravedad del cable chino “por la prensa”

    2.
    Partido Comunista inicia proceso tras denuncia de ministros Vallejo, Cataldo y Gajardo contra Jadue

    Partido Comunista inicia proceso tras denuncia de ministros Vallejo, Cataldo y Gajardo contra Jadue

    3.
    Pasajes con destino a Chile: Cancillería instruye a embajadores regresar al país antes del cambio de mando

    Pasajes con destino a Chile: Cancillería instruye a embajadores regresar al país antes del cambio de mando

    4.
    Yasna Provoste (DC) desestima proyecto de sala cuna y complica apuesta de La Moneda para despacharlo

    Yasna Provoste (DC) desestima proyecto de sala cuna y complica apuesta de La Moneda para despacharlo

    5.
    Subsecretario del Interior: “Es muy sorpresivo que después de 140 reuniones, ahora te vengan a decir que falta información”

    Subsecretario del Interior: “Es muy sorpresivo que después de 140 reuniones, ahora te vengan a decir que falta información”

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    Apple lanza el iPhone 17e en Chile por menos de $700.000

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    2 hábitos “molestos” que indican que una persona es más inteligente, según un psicólogo

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo funciona la nueva pantalla “antimirones” del Samsung Galaxy S26 Ultra

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Cómo fue la ola gigante más extrema en la historia del Océano Pacífico que se ha registrado

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Paraguay vs. Chile por el amistoso femenino en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Paraguay vs. Chile por el amistoso femenino en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Real Sociedad vs. Athletic por la Copa del Rey

    A qué hora y dónde ver a Real Sociedad vs. Athletic por la Copa del Rey

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Nottingham Forest por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Nottingham Forest por la Premier League

    Cámara aprueba reforma al sistema político y rechaza fusión de partidos pequeños
    Chile

    Cámara aprueba reforma al sistema político y rechaza fusión de partidos pequeños

    Partido Comunista inicia proceso tras denuncia de ministros Vallejo, Cataldo y Gajardo contra Jadue

    Eduardo Lagos se activa tras incautación de celulares en domicilio de su secretaria y pide limitar extracción de datos

    Fallo de la Suprema: nuevo estándar para interlocking
    Negocios

    Fallo de la Suprema: nuevo estándar para interlocking

    Wom alcanzó 100% de localidades conectadas que acordó con el CDE por proyecto 5G

    Falabella 2026: cuatro nuevos directores, el recambio Ostalé-De Peña en la presidencia y una mujer por las AFP

    “Fue una audiencia récord”: cuánta gente vio el show de Bad Bunny en el Super Bowl
    Tendencias

    “Fue una audiencia récord”: cuánta gente vio el show de Bad Bunny en el Super Bowl

    El extraño efecto secundario del paracetamol que registró un estudio en más de 500 estudiantes

    La candidata hecha con IA que compite en las elecciones legislativas de Colombia

    ¿La Federación, el fútbol o el mundo privado?: los caminos que analiza Jaime Pizarro al dejar el ministerio del Deporte
    El Deportivo

    ¿La Federación, el fútbol o el mundo privado?: los caminos que analiza Jaime Pizarro al dejar el ministerio del Deporte

    El recado de Eduardo Coudet al asumir como DT del River Plate de Paulo Díaz: “Tengo mi carácter; no soy muy simpático”

    Otra multa para Chile: Conmebol le pasa la cuenta a O’Higgins por el comportamiento de sus hinchas

    Apple da el salto a la generación M5: nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, un MacBook Air renovado y el regreso de los monitores Studio
    Tecnología

    Apple da el salto a la generación M5: nuevos MacBook Pro de 14 y 16 pulgadas, un MacBook Air renovado y el regreso de los monitores Studio

    Más IA y un nuevo diseño: la apuesta de Samsung con los nuevos Galaxy Buds4 y Buds4 Pro

    Un scooter eléctrico con neumáticos todoterreno y hasta 75 km de autonomía: así es el Xiaomi 6 Ultra

    La Final Internacional Red Bull Batalla 2026 se emitirá por Tv abierta
    Cultura y entretención

    La Final Internacional Red Bull Batalla 2026 se emitirá por Tv abierta

    Exilio y lucha contra la censura: la dura faena de los directores iraníes ante la República Islámica

    Orishas a fondo: “Hay un sector en Cuba, el pueblo, que vive mal, y otro sector, los dirigentes, que viven bien”

    Radiografía a Irán: cómo es la sociedad gobernada por el régimen islámico
    Mundo

    Radiografía a Irán: cómo es la sociedad gobernada por el régimen islámico

    El ministro de Exteriores de Turquía llama a su homólogo iraní tras la intercepción de un misil balístico

    Al menos 80 muertos en ataque estadounidense a buque de guerra iraní en el Océano Índico

    Empanadas de lavanda
    Paula

    Empanadas de lavanda

    Hablemos de amor: mi abuela no era una villana

    Cambio de colegio sin acuerdo: ¿qué dice la ley?