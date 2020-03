Partidos políticos se abren a cambiar fecha del plebiscito y respaldan propuesta del Colegio Médico de enfrentar con “unidad” el coronavirus

Los presidentes y representantes diversos partidos de oficialismo y de oposición se mostraron abiertos a cambiar la fecha del plebiscito constituyente del 26 de abril por el avance del coronavirus.

Postura que manifestaron tras reunirse con la presidenta del Colegio Médico (Colmed), Izkia Siches, donde se les expuso información respecto del avance del Covid-19 y se explicó desde cuándo debieran comenzar a implementarse las medidas de distanciamiento social más restrictivas y en qué deberían consistir.

En ese sentido, los timoneles y asistentes al encuentro -desde el PC hasta el Partido Republicano- también respaldaron la propuesta del organismo médico respecto a enfrentar con “unidad” esta crisis e implementar un Consejo Nacional de Respuesta Inmediata para hacer frente a la pandemia.

“Esperamos que el Presidente nos llame en los próximos días a conformar el comité transversal de respuesta integral que hemos propuesto”, afirmó Siches. Anunciando que seguirán reuniéndose con distintos gremios y organizaciones para buscar hacer frente a la crisis.

Sobre el plebiscito indicó que “es un tema que hemos planteado. No es necesario resolver ahora (...) Nosotros enfrentamos un estallido social, no estamos en el mismo escenario que el resto de los países. Justamente por eso conminamos a los presidentes de todos los partidos”.

“Espero que los partidos se reúnan con el Servel, con el Gobierno y prime la señal de humildad”, agregó.

Postura de los partidos

El senador Juan Antonio Coloma, quien fue en representación de la UDI, afirmó que “el país está enfrentando momentos muy dramáticos”.

“Nos quedamos con una carga emocional muy fuerte de transmitir que o esto lo enfrentamos unidos o vamos a tener un problema muy grave en el país”, afirmó.

“Yo creo que a esta altura hablar de plebiscito, con lo que nos ha planteado la presidenta del Colegio Médico, honestamente no pareciera estar dentro de las cosas posibles. La salud de los chilenos está primero. Podremos reagendar o hacerlo de otra manera. Pero aquí o nos abocamos todos a enfrentar con medidas de aislamiento o medidas que nos den las autoridades o tendremos un evento grave en la convivencia”, añadió.

El presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahin, afirmó, en tanto, que “este no es el momento de la división, es momento de la unidad, de la responsabilidad, de la conciencia”.

“Cuando decimos que la Salud y la vida de las personas es la primera prioridad, indiscutiblemente que eso requiere revisar la fecha no solo del plebiscito sino que de todo el calendario electoral de este año”, complementó.

Mario Desbordes, timonel de Renovación Nacional, afirmó que “los eventos electorales es evidente que hay que revisarlos y reprogramarlos”.

“Todos los informes indican que para la fecha programada para el plebiscito vamos a estar quizás en los tiempos más complejos de propagación de este virus. Y asegurando el proceso constituyente, porque eso no puede estar en discusión, tenemos que juntarnos los dirigentes políticos que podemos hacer esta reforma junto al gobierno y al Servel para adoptar qué medidas tomamos”.

Y agregó, a raíz de los resultados electorales de las municipales en Francia donde mucha gente no fue a votar producto del miedo al virus, que “un plebiscito para determinar si Chile se da o no una nueva constitución no puede darse el lujo de tener abstención importante”.

El timonel del PS, Álvaro Elizalde, aseguró que “estamos enfrentando un problema grave y vemos como otros países que no actuaron con celeridad están pagando consecuencias muy dramáticas”.

Respecto al plebiscito y un eventual aplazamiento el líder socialista indicó que “debe primar en cualquier decisión que se tome sobre la materia la salud de los chilenos”.

“El plebiscito tiene que hacerse sí o sí, la fecha tendrá que evaluarse de acuerdo a consideraciones de carácter técnico en donde el tema de la salud pública sea el eje central de la decisión”, agregó.

José Antonio Kast, líder del Partido Republicano, afirmó que “aquí se requiere la responsabilidad y el compromiso de todos los chilenos, más allá de cualquier partido político”.

“Se requiere recalendarizar todos los eventos electorales que tenemos por delante”, agregó.

Para el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, "esta es la hora de la unidad y no la de los partidos políticos, quienes debemos ponernos a disposición del Colegio Médico y de las autoridades sanitarias”.

“Estamos abiertos a reconsiderar el acuerdo constitucional, incluyendo la fecha del plebiscito agendado hasta ahora para el 26 de abril. Eso significa que debemos acordar una fecha concreta, específica de la eventual postergación del plebiscito y de todo lo que conlleva el acuerdo constitucional. Lo que importa es el bienestar de la población”, complementó.

Hernán Larraín Matte, timonel de Evópoli, señaló, en tanto que “debemos reaccionar con una altura de miras más allá de todos los sectores políticos”.

Carlos Maldonado, timonel del Partido Radical, indicó que “el principal desafío que tiene Chile para enfrentar el coronavirus es tener una sola voz y credibilidad total de las autoridades que estén dando indicaciones a la población”.

En ese sentido aseguró que “los calendarios políticos, electorales es algo que estamos totalmente abiertos a considerar, debatir, ajustar, en la medida que la realidad así lo amerite".

Javiera Toro, líder de Comunes, en tanto, también respaldo la propuesta del Colmed de crear un consejo asesor técnico.

"Escuchamos ya cogemos la sugerencia de que es necesario tomar medidas de aislamiento social más significativas de las que se están tomando. Esperamos que este consejo se conforme y el gobierno tome las medidas”, indicó.

Catalina Pérez, presidenta de Revolución Democrática, declaró por su parte que “creemos que hoy es necesario escuchar al Colegio Médico, adherimos a su propuesta” del comité asesor.

Gael Yeomans, presidenta de Convergencia Social, sostuvo en tanto que “todos los partidos políticos debiéramos respaldar la propuesta del Colegio Médico. Hoy tenemos una situación compleja y el llamado es al autocuidado y la responsabilidad”.

Finalmente, el representante del PC, también se mostró abierto a un eventual aplazamiento del proceso plebiscitario, afirmando que “nosotros no estamos cerrados a considerarlo. Pero no vaya a ser que sea una suspensión indefinida”.