    Patrullajes conjuntos y coordinación policial: las definiciones de la primera reunión del comité binacional entre Chile y Perú

    El encuentro busca coordinar medidas entre ambos países para enfrentar la situación migratoria en el norte de Chile. Se fijó una nueva cita para el 19 de diciembre, con el fin de hacer un seguimiento a las definiciones adoptadas.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja

    Este lunes se llevó a cabo la primera reunión del Comité Binacional de Cooperación Migratoria, donde el canciller Alberto van Klaveren junto a su par peruano, Hugo de Zela, acordaron una serie de medidas para enfrentar “de manera coordinada” la situación migratoria en el norte, tras el despliegue militar que implementó Perú en su frontera con Chile.

    En la reunión también participó la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Gloria de la Fuente, y el viceministro de Relaciones Exteriores peruano, Félix Denegri.

    Según informaron desde Cancillería, en la cita las delegaciones de ambos países “manifestaron su voluntad de trabajar sobre la base de un diagnóstico compartido, orientando sus esfuerzos hacia la formulación de soluciones prácticas y efectivas”.

    Todo ello, a través de un trabajo que será articulado por ese comité y que estará dirigido a nivel de viceministros y subsecretarios.

    De esa forma, indicaron que la instancia considerará “mecanismos específicos de coordinación operativa entre Carabineros de Chile, la PDI y la Policía Nacional del Perú (PNP)”, los que deberán facilitar acciones conjuntas y una “mejor gestión” en materia migratoria y de control fronterizo.

    Asimismo, se acordó “avanzar en la implementación de patrullajes conjuntos y en la profundización del intercambio de información existente, con el fin de fortalecer la capacidad de respuesta operativa y la cooperación policial en zonas de interés común", sostienen desde Cancillería.

    Junto con ello, se resolvió “establecer metodologías de verificación migratoria para abordar los casos de personas en situación de migración irregular, junto con garantizar la apertura y operación de los pasos fronterizos y los servicios migratorios en general".

    Para ello, se informó que se realizará una reunión conjunta en materia consular y migratoria en Tacna.

    En la reunión también se reiteró “la importancia de fortalecer un diálogo bilateral permanente, sustentado en la histórica confianza mutua que vincula a ambos países”.

    Para analizar la ejecución de las definiciones acordadas esta jornada, el comité decidió agendar una reunión de seguimiento para el 19 de diciembre.

    Cabe recordar que esta cita se enmarca en la situación migratoria que se registra en el norte de Chile, luego que el gobierno peruano decretara estado de emergencia en la zona limítrofe con Chile para frenar los ingresos irregulares de migrantes hacia su país, por Tacna.

    La situación generó pánico entre los migrantes que buscaban salir del país por esa vía. De hecho, el viernes pasado un gran grupo de extranjeros que permanecían en suelo chileno sin documentación se apuró en intentar dejar el territorio ante el posible endurecimiento de medidas, lo que generó disturbios en las cercanías del complejo Chacalluta.

    Más sobre:NortePerúMilitaresFF.AA.Alberto van KlaverenHugo de Zela

    Patrullajes conjuntos y coordinación policial: las definiciones de la primera reunión del comité binacional entre Chile y Perú

