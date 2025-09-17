Paula Daza apunta a la DC tras impugnación a candidatura de Rincón: “No le perdonan su rol en el Rechazo”

La vocera programática de la candidata presidencial Evelyn Matthei, Paula Daza, abordó el fallo del Tricel que dejó fuera a Ximena Rincón de la carrera parlamentaria.

En conversación con radio Infinita, la exsubsecretaria de Salud aseguró que desde el comando comparten que el oficialismo intentó sacar a la timonel de Demócratas de “forma administrativa” de la carrera por el Congreso.

"Eso es evidente. Nosotros lamentamos profundamente la decisión que ha tomado el Tricel. Sabemos que la senadora Rincón ha sido una gran senadora de Chile, ella ha sido un gran aporte a las políticas públicas en el pasado y hasta el día de hoy (...) yo creo que están sacándola, porque ella probablemente es la que tenía la mejor opción de ganar", sostuvo.

Luego, agregó: “Esto es claramente una arremetida política. Hay abogados que dicen que esta no es la forma de hacerlo”.

“Yo creo que el oficialismo y la DC no le perdonan a la senadora Rincón que haya tomado un rol tan importante en el Rechazo de la primera propuesta constitucional” , aseguró.

“Ella fue tremendamente valiente entendiendo y sabiendo que era una propuesta constitucional que iba a destruir a nuestro país y yo creo que eso la Democracia Cristiana hoy día no se lo perdona y por lo tanto ha tomado las opciones que ha querido más eficientes para poder sacarla”, acusó.

Dicho eso, señaló: “Yo creo que esto es un golpe, pero ella va a seguir teniendo un rol tremendamente relevante desde el punto de vista público en nuestro país, y aportando a las políticas públicas”.