    Política

    Paula Narváez deja anticipadamente la embajada que impulsa candidatura de Bachelet y asume nuevo cargo en la ONU

    La representante del gobierno de Boric en Nueva York llegará como directora regional del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

    David TralmaPor 
    David Tralma
    Michelle Bachelet y Paula Narváez en la ONU

    El próximo 17 de enero, la exministra Paula Narváez dejará de ser embajadora de Chile ante la Organización de Naciones Unidas (ONU).

    Quien fue la carta presidencial del Partido Socialista en 2021 abandonará Nueva York para radicarse en Panamá, donde está la sede de su nuevo trabajo: la dirección regional del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

    Para este puesto, Narváez postuló y, de acuerdo a la página del organismo, se trata de una entidad de la ONU “para la salud sexual y reproductiva. Trabaja para defender los derechos y las opciones de las mujeres, las niñas y las y los jóvenes en más de 150 países. El objetivo del UNFPA es garantizar que todo embarazo sea deseado, cada parto sea seguro y cada persona joven alcance su pleno desarrollo”.

    Embajadora de Chile en la ONU, Paula Nárvaez. Créditos: Marcelo Segura.

    En el cargo que Narváez dejará vacante quedará el encargado de negocios, Claudio Garrido. Pero, más relevante, también quedará pendiente la proyección internacional de la candidatura a la Secretaría General de la ONU de Michelle Bachelet, que lanzó el Presidente Gabriel Boric en septiembre del año pasado.

    Narváez fue una de las principales impulsoras de la nominación de Bachelet a la ONU, incluso cerca de un año antes de que esta se oficializara, cuando transmitió que embajadores de otros países en Nueva York se acercaron a ella para sondear la posibilidad de que la dos veces Mandataria sucediera al portugués António Guterres en el principal cargo del ente internacional.

    De igual forma, es una de las políticas cercanas a Michelle Bachelet, de quien fue vocera de su segundo gobierno y, posteriormente, ungida por la entonces Presidenta para competir en las presidenciales de 2021.

    Embajadora de Chile en la ONU, Paula Nárvaez. Créditos: Marcelo Segura.

    Por lo mismo, que dejara de manera anticipada su cargo ha llamado la atención de algunos de los que siguen el proceso de postulación de Bachelet a la ONU, aunque otros lo desdramatizan al entender que todos los embajadores del gobierno deben firmar sus renuncias al cargo antes del 11 de marzo, como un gesto al Ejecutivo entrante que liderará el Presidente electo, José Antonio Kast.

    Para reforzar esta idea incluso desde Cancillería enviaron una circular la semana pasada a todas las embajadas. En ese sentido, dicen las mismas voces, es normal que cada uno vaya buscando qué hacer tras dejar el gobierno.

    Las posibilidades de que este último, al mismo tiempo, mantuviera a Narváez en Nueva York como su representante ante Naciones Unidas para continuar con la candidatura eran nulas. De hecho, el líder republicano ni siquiera ha confirmado ni descartado que vaya a apoyar la cruzada electoral de Bachelet.

    José Antonio Kast y Michelle Bachelet

    El presidente electo incluso ha supeditado esta alternativa a la evaluación de la viabilidad de la propuesta, considerando al resto de contendores y la posibilidad de vetos de los países del Consejo de Seguridad: Estados Unidos, China, Reino Unido, Francia y Rusia.

    José Antonio Kast ha mantenido su postura de tomar una decisión sobre Bachelet después del 11 de marzo, jornada en la que asciende al poder formalmente. Esto, pese a la reunión bilateral que ambos sostuvieron en la oficina de la exmandataria, en calle Capitán Fuentes, el pasado 22 de diciembre por cerca de dos horas, donde sí se abordó el tema.

    Más sobre:Paula NarváezMichelle BacheletGabriel BoricONUNaciones Unidas

