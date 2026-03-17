Paulina Núñez (RN) afirma que proyecto de Sala Cuna sería incluido en Plan de Reconstrucción Nacional tras conversaciones con el gobierno

La presidenta del Senado, la senadora Paulina Núñez (RN), abordó este lunes la instalación del nuevo gobierno de José Antonio Kast y aseguró que el proyecto de Sala Cuna Universal sería incluido en el Plan de Reconstrucción Nacional anunciado por el gobierno el pasado fin de semana.

La iniciativa quedó estancada en el Senado durante los últimos días del gobierno anterior, cuando su tramitación se vio paralizada por aspectos técnicos que no lograron resolverse, pese a que el entonces oficialismo -actual oposición- criticaba que había acuerdo para respaldar el proyecto. Ahora, con la nueva administración, la ampliación del beneficio está fuertemente ligada a las finanzas públicas.

Sin embargo, la senadora Núñez, en conversación con Tolerancia Cero de CNN Chile, señaló tener novedades respecto de la tramitación del mismo.

“El mismo día que asumí, cuando se me preguntaron las prioridades legislativas, yo dije sala cuna. Y sala cuna no venía en el plan nacional de reconstrucción”, dijo Núñez.

En ese sentido, la presidenta del Senado sostuvo que “ese plan contempla distintas medidas para, por un lado, porque es una reconstrucción fiscal, económica, obviamente física, pero yo le dije al Presidente Kast y con los ministros con los que hablé, que en eso no vamos a tranzar y por lo tanto vamos a hacer todos los esfuerzos para tener un proyecto... no pretendo que de un día para otro tengamos sala cuna universal, porque convengamos que llevamos tres gobiernos (discutiéndolo), pero hay temas que nos van a distinguir y lo que tenemos que lograr es que venga en el plan”.

Consultada directamente sobre si logró un compromiso del Presidente Kast de incluir la medida en la legislación que sería enviada el Congreso el próximo primero de abril, Núñez aseguró que “sí, falta la última, la última, pero yo creo que sí. Ahora, viene gradual, obviamente”.

“Al final el tema es de financiamiento y si el gobierno anterior trataba de empujarlo, porque decía que no necesitaba financiamiento público, nosotros lógicamente no vamos a sacar un plan que a todas luces necesita recursos”, detalló Núñez.

“Si este plan (de reconstrucción) va a pasar por el Congreso (...) lo vamos a recibir con más cariño si viene con sala cuna”, manifestó la legisladora.

Sobre el proyecto en sí, que replicaría el modelo del Javier Milei de una ley “ómnibus” -que incluye todos los aspectos en un mismo texto-, la presidenta del Senado afirmó que “si el Presidente tiene la facultad, a propósito de que estamos en un gobierno de emergencia, la idea es avanzar rápidamente y eso es un camino que a través de un instrumento que él tiene, yo no le veo inconveniente que avance de esa manera”.

Asimismo, afirmó que espera que la discusión del mismo sea en la Cámara Alta debido al “acuerdo de gobernabilidad administrativa”, que facilitaría las tratativas legislativas, pese a que podría incluir aspectos que deberían iniciar su tramitación en la Cámara de Diputados.

En el mismo contexto, reveló que, dentro de las conversaciones sostenidas con las nuevas autoridades, dialogó con el titular de Hacienda, Jorge Quiroz, para que no se recorten beneficios sociales con la reducción del gasto de hasta US$ 6 mil millones, propuesto por el ahora gobierno durante el período de campaña.

En línea con lo anterior, en torno a la anunciada revisión de la reducción de jornada laboral a 40 horas y en gratuidad universitaria, la senadora Núñez sostuvo tras las reuniones con el Ejecutivo que “no se va a retroceder en 40 horas, no se va a presentar un proyecto de ley para eliminar lo que ya es ley”.

Respecto a la gratuidad universitaria, defendió el recorte para beneficiarios que tengan capacidad de trabajar para pagarse una carrera, en línea con lo anunciado el torno al límite a los 30 años para obtener el beneficio. “Hay que ponerle borde y límites a la gratuidad”, agregó.

Conmutación de penas e indultos

La representante de la Región de Antofagasta también comentó el proyecto de conmutación de penas, el cual anteriormente calificó de “error político”.

Respecto de la oportunidad de tramitar la iniciativa durante la “luna de miel” del nuevo gobierno de Kast, la senadora Núñez planteó que “sabemos que eso dura poco y no por parte de la oposición de turno, sino que de la propia ciudadanía que quiere cuestiones inmediatas, a lo mejor también te motiva a que cuestiones que sabes no tienen tanto respaldo, lo tengan”.

“Objetivamente, yo creo que es como me pongo rojo una vez que colorado durante seis meses” la estrategia en torno al proyecto de ley, que fue aprobado en la Cámara Alta durante el regreso legislativo.

“Respecto a la oportunidad, casi que no tengo opinión, porque creo que puede ser tan bueno antes o después; como tan malo antes o después”, reforzó.

Consultada sobre si una iniciativa de esa índole podría ser algo de su autoría y que solicitaría al gobierno, Núñez afirmó que “no, no se me había pasado ni por la cabeza”. Además, sobre si es una buena o mala idea, Núñez evitó responder y aseguró que hay que respetar la independencia de los poderes del Estado.

También abordó la posibilidad de indulto a militares y policías que fueron condenados por hechos del estallido social. Sobre el tema, la senadora afirmó que “dado que es una decisión exclusiva, con mucha reflexión, apegada a la ley para que a nadie le quepa duda de que (el Presidente) ejerció su atribución, guste o no guste”.

“Será la decisión más compleja que le tocará tomar” al Presidente Kast, aseveró Núñez.

Final de Chile Vamos

Durante la conversación, la legisladora también fue consultada sobre la coalición que respalda a Kast y sobre el destino de Chile Vamos -que agrupó a Renovación Nacional, la Unión Demócrata Independiente y Evópoli- que apoyó la candidatura de Evelyn Matthei (UDI) en las pasadas elecciones.

“Si es (coalición) de gobierno, sí; yo creo que estamos colaborando en el gobierno, por lo tanto, no estamos hablando de un pacto electoral ni menos una coalición política que pudiera tener, por ejemplo, una declaración de principios propia como en su momento tuvo Chile Vamos, o mínimos comunes. Cuando uno decide colaborar en un gobierno, obviamente hay una coalición de gobierno, la que responde a varios partidos políticos”, planteó respecto a la relación con el actual Ejecutivo.

Con todo, aseguró que “yo creo que más allá de Chile Vamos propiamente tal, son distintos partidos políticos. Yo creo que ya hay que darle una vuelta a esa tuerca y creo que estamos esperando los procesos internos de los partidos”, sostuvo, respecto al futuro del conglomerado.

Núñez dijo que con la llegada de las nuevas dirigencias de los partidos -como su tienda que tiene elecciones internas el próximo 28 de marzo-, se podría definir el futuro de la colectividad y repensar el grupo, con énfasis en las próximas elecciones municipales, del año 2028.