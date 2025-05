Paulina Núñez, vocera de Evelyn Matthei: “Un bono para contrarrestar la baja natalidad es insuficiente”

Al menos cuatro de las cartas presidenciales en carrera -oficialistas y de oposición- han abordado el problema de la caída de la natalidad en el país y han dado a conocer sus propuestas programáticas para mitigar el fenómeno.

Con una tasa de fecundidad como país de 1,16 hijos por mujer, el primero fue José Antonio Kast, quien propuso entregar un bono de $1 millón para la madre de un recién nacido y otro para ahorro. La propuesta le valió cuestionamientos de la ministra de la Mujer, Antonia Orellana y de la senadora de Renovación Nacional (RN), Paulina Núñez.

La parlamentaria, hoy una de las voceras de la campaña de Evelyn Matthei, calificó de “machista” la idea de Kast, centrada solo en un incentivo monetario y aseguró que el plan de su candidata sí se hace cargo de los múltiples factores que inciden en la decisión de no tener hijos o postergarlos.

Candidatos de oficialismo y de oposición han apuntado el mismo problema, ¿qué destaca de la propuesta hecha por su candidata?

Evelyn Matthei es la única que ha logrado entender que ante la baja natalidad, las causas son variadas, que van desde lo económico, pasando por distintas faltas de seguridades, como el acceso a una vivienda, el desarrollo profesional, entre otros factores. La fortaleza del plan de esta candidatura está en que hay personas que han decidido renunciar a su maternidad -o postergarla- por todos estos motivos que enumero y, en otro grupo, hay personas que queriendo ser padres, no pueden hacerlo por problemas de infertilidad.

¿No tiene ventaja José Antonio Kast por haber puesto en agenda primero este tema?

Cualquier propuesta por supuesto que no resta, pero el caso de un bono para contrarrestar la baja natalidad es insuficiente (...). Nosotros apuntamos a más cosas que lo económico: la corresponsabilidad social, de la mano de la conciliación laboral. Es decir, tener protección y seguridad para que las mujeres no teman perder su trabajo o frenar su desarrollo laboral. Otra propuesta que es importante -que llevamos discutiendo por años- es la sala cuna universal. Y tenemos que avanzar también al jardín universal. Esto queremos extenderlo a todas las mujeres trabajadoras, eliminando la restricción según el tamaño de la empresa.

¿Una medida así no encarece la contratación de mujeres?

No, creemos que no. El empresariado también está preocupado de la baja natalidad. Hoy llegamos a un punto de inflexión en nuestro país en que cada uno, desde su perspectiva y su interés, entiende que estamos frente una crisis. El empresariado sabe que si seguimos con esta tasa de recambio tan baja, donde mueren más personas que niños que están naciendo, no va a haber fuerza laboral que sostenga al país, no van a haber personas que paguen impuestos.

La propuesta de Matthei habla de priorizar la vivienda para quienes tienen hijos, ¿cómo se concreta eso?

Lo que queremos priorizar es que al momento de acceder a un arriendo con apoyo fiscal o a un subsidio habitacional, que el ser una familia joven, con niños menores de edad -tal como ocurre en países como Hungría, Japón o Australia- permita acceder a más beneficios y que no termine siendo una carga mayor. Si tú no tienes capacidad acceder a una vivienda para poder traer tus hijos al mundo, eso es un motivo para poder tomar la decisión de no tenerlos.

A raíz de la migración descontrolada en el norte del país, hay regiones donde cada vez nacen más hijos de madres extranjeras, muchas de ellas en situación irregular. ¿Cómo se controlará el acceso a esos beneficios propuestos? Cuando presentó sus medidas, la candidata no fue clara.

El hijo de extranjero que nace en Chile es chileno y tiene todo el derecho a acceder a beneficios como salud y educación. Pero los padres, aunque hayan tenido hijos en Chile, si están de manera irregular lo que corresponde es salir y volver a ingresar como corresponde. Hoy hay normas claras respecto a la reunificación familiar, respecto a quienes entraron de manera regular y a quienes están en trámite para obtener su residencia definitiva. Todos estos beneficios obviamente van a estar cruzados con la propuesta de Evelyn Matthei de exigir una cédula de identidad vigente y no un RUT provisorio para acceder a los distintos beneficios del Estado.

¿Cuáles son las medidas de apoyo a la fertilidad?

¿Por qué ha aumentado la tasa de infertilidad? Porque las mujeres estamos postergando nuestra maternidad y el reloj biológico no espera. Si esas personas que quieren y no pueden por infertilidad no tienen apoyo del Estado, difícilmente vamos a poder tener un buen resultado. Y aquí si que hay una brecha social, porque hay quienes pueden pagar varios tratamientos y el Estado cubre solo un intento (de fertilización asistida), que no sé si es suficiente. Lo que ha propuesto Evelyn Matthei es una estrategia de prevención, hacerse los exámenes que correspondan y vitrificar óvulos con cobertura del Estado. Allí es donde está nuestra garantía de que frenamos, por el momento que nosotras queramos, el reloj biológico.